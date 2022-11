Copa do Mundo 2022: veja o gol anulado do Equador na estreia contra o Catar; vídeo

O meia-atacante Enner Valencia, do Equador, marcou o primeiro gol da Copa do Mundo de 2022, contra o Catar. Porém, minutos antes o jogador chegou a marcar, mas foi anulado. O lance polêmico foi tema de debate mas redes sociais. Confira a jogada que terminou em impedimento, após análise do VAR:

Minutos depois, o próprio Enner Valencia marcou de pênalti, aos 16 do primeiro tempo, para colocar o Equador à frente do placar. A partida é válida pelo grupo A da Copa do Mundo.