Copa do Mundo 2022: Cerimônia de abertura tem apresentações de música e lembrança de outras Copas

A Copa do Mundo 2022 começa oficialmente neste domingo (20), no Catar. A cerimônia de abertura é realizada nesta manhã e a bola começa a rolar oficialmente entre a seleção anfitriã e o Equador, às 13h. Os mascotes das Copas antigas marcaram presença na festa de abertura, icluindo o mascote de quando o Mundial foi no Brasil, Fuleco.

