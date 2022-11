Catar x Equador: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (20/11) pela Copa do Mundo 2022

Catar e Equador disputam neste domingo (20/11) pártida válida pela 1ª rodada do Grupo A da Copa do Mundo 2022. O jogo começou às 13h (horário de Brasília), no Estádio Al Bayt, em Al Khor, no Catar. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Catar x Equador ao vivo?

A partida Catar x Equador pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, canal aberto, pela TV fechada SporTV, streaming da GloboPlay e canal CazéTV, do streamer Casimiro, no YouTube.

Como Catar x Equador chegam para o jogo?

O Catar, por ser o país anfitrião, disputa automaticamente a Copa do Mundo. É a primeira vez que participa do torneio e é o único estreante nesta edição.

Já o Equador, participa pela quarta vez do Mundial. Competiu nas edições de 2002, 2006, 2014. A melhor performance foi em 2006, quando chegou às oitavas de final, mas foi derrotado pela Inglaterra por 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

Catar x Equador

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio Al Bayt, em Al Khor, no Catar

Data/Horário: 20 de novembro de 2022, 13h

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Catar: Al-Sheeb; Miguel, Al-Wari, Salman, Hassan, Ahmed; Hatem, Boudiaf; Al-Haydos; Ali, Afif. TÉCNICO: Felix Sanchez Bas

Equador: Dominguez; Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Gruezo, Caicedo, Cifuentes; Plata, Valencia, Ibarra. TÉCNICO: Gustavo Alfaro

(Karoline Caldeira, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)