Grupo Liberal vai enviar profissionais para a Copa do Mundo 2022 em cobertura inédita

O futebol e o Grupo Liberal estão todos os dias juntos, levando ao leitor, internauta e ouvinte as principais informações do mundo da bola. Na Copa do Mundo do Catar, maior evento esportivo do planeta, a relação não será diferente. Em uma iniciativa inédita, o Grupo vai enviar ao Oriente Médio profissionais que vão produzir conteúdos exclusivos sobre o Mundial.

A equipe que vai representar o Grupo Liberal e o Brasil no Catar será composta por Abner Luiz e Tarso Sarraf. Durante os 29 dias da Copa do Mundo, eles serão responsáveis por trazer para o jornal O Liberal e portal Oliberal.com materiais inéditos sobre a Seleção Brasileira e os principais acontecimentos da competição.

Segundo Abner Luiz, voz marcante das transmissões da rádio Liberal e que parte para a terceira Copa do Mundo, disse que o diferencial da cobertura feita pelo Grupo Liberal será a linguagem familiar ao público paraense. Ele destacou que o torcedor brasileiro terá todas as informações sobre o Mundial transmitidas com excelência."O Pará terá uma linguagem própria no Catar, característica do Grupo Liberal. Vamos repassar ao torcedor, nosso ouvinte, internauta e leitor o que ocorre na Copa do Mundo de forma mais familiar, de acordo com a nossa consagrada linha editorial", disse Abner.

O grande diferencial do Grupo Liberal na Copa do Mundo do Catar será a produção de conteúdos multiplataformas, em conjunto várias ferramentas, como texto, áudio, vídeo e redes sociais. De acordo com o coordenador do Núcleo de Audiovisual de O Liberal e Oliberal.com, Tarso Sarraf, o Grupo planeja uma cobertura mais interativa para o leitor, internauta e ouvinte. Experiente em Copas, Tarso irá para o segundo Mundial da carreira.

"Acho que é a primeira vez que O Liberal irá com uma equipe envolvendo todas as plataformas. Estamos montando uma programação diária. Vamos fazer um pequeno informativo, cerca de um minuto, pra falar sobre o que vai acontecer no dia. Nos dias de jogos do Brasil vamos fazer um pré e pós jogo. Tudo isso será divulgado pelas nossas plataformas de audiovisual. Isso só vai engrandecer a empresa e o internauta, leitor e ouvinte do Grupo Liberal", avaliou.

Já Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes de O Liberal e Oliberal.com, ressaltou que o trabalho do Grupo Liberal será feito com "muitas mãos". Além dos profissionais que estarão no Oriente Médio, a cobertura contará com o apoio de parceiros comerciais e outros jornalistas que estarão ajudando na produção de material aqui no Brasil.

"Graças ao esforço e ao peso da marca O Liberal no mercado, conseguimos o credenciamento na FIFA e o financiamento, junto a parceiros, para estarmos in loco durante a Copa no Catar. Internautas, leitores e ouvintes de O Liberal podem ter a certeza de que teremos conteúdos que irão além do esporte. Vamos apresentar também um pouco da cultura do Catar e da região, talvez pouco conhecida pela nossa audiência", explicou o jornalista.

Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2022 começa hoje, às 12h (de Brasília), com shows e apresentações musicais. Às 13h, a bola rola para o jogo de abertura entre Catar e Equador, no estádio Al Bayt, em Doha. A Seleção Brasileira, maior vencedora da história do torneio, estreia no dia 24 de novembro, às 16h (de Brasília), contra a Sérvia, no estádio Lusail.

A lista final de jogadores convocados para a Copa do Mundo do Catar foi anunciada no dia 7 de novembro, com 26 nomes escolhidos pelo técnico Tite. As últimas duas partidas do time canarinho foram as vitórias sobre Gana (3 a 0) e Tunísia (5 a 1), em 23 e 27 de setembro, respectivamente.