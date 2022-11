Copa do Mundo 2022: Equador vence o Catar no jogo de abertura do Mundial; veja

Começou a Copa do Mundo 2022! Neste domingo (20), o Equador venceu o Catar por 2 a 0, o anfitrião, na partida de abertura, no Estádio Al Bayt, e partiu em vantagem no Grupo A do Mundial 2022. Ambos os gols fora marcados pelo meia-atacante Enner Valencia, que já se candidata ao posto de artilheiro do torneio.

Anulado

O Equador até chegou a abrir o placar aos 2 minutos, com o próprio Enner Valencia. Em uma cobrança de falta da intermediária na área, o goleiro Al-Sheeb catou borboleta e se atrapalhou ao tentar afastar a bola. Torres deu uma bicicleta para o meio da área e Valencia marcou de cabeça. Porém, o VAR pegou um impedimento.

Agora sim!

O primeiro de gol da partida veio aos 15 minutos, em cobrança de pênalti. Enner Valencia foi derrubado pelo goleiro Al-Sheeb e o árbitro marcou. Na cobrança, Valencia bateu com frieza, deslocando o goleiro para abrir o placar da partida.

Fechou a conta

O segundo do Equador veio aos 30 minutos, e novamente com Enner Valencia - sempre ele. Caicedo fez jogada pela direita e escorou para Torres. O jogador cruzou com efeito na cabeça de Enner, que cabeceou no chão, certeiro no gol, para ampliar e garantir o triunfo equatoriano.

Próximos jogos

O Equador volta a campo na próxima sexta-feira (25), às 13h, contra a Holanda, no Estádio Internacional Khalifa. Já o Catar volta a campo no mesmo dia, às 10h, contra Senegal, no Estádio Al Thumama. Acompanhe a cobertura completa da Copa do Mundo pelo portal OLiberal.com.