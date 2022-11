Quem é Enner Valencia, do Equador, autor do primeiro gol da Copa do Mundo 2022

O primeiro gol da Copa do Mundo 2022 foi de Enner Valencia, do Equador, na manhã deste domingo, 20 de novembro, contra a seleção do Catar, anfitriã do torneio, no estádio Al Bayt, em Al Khor.

Aliás, Enner Valencia fez os dois primeiros gols. E já poderia ter sido três, se o primeiro não tivesse sido anulado pelo impedimento semiautomático - uma novidade do VAR para esta Copa do Mundo 2022.

Quem é Enner Valencia, do Equador?

De família rural, Enner Valencia nasceu no dia 4 de novembro de 1989 em Esmeraldas, no Equador, e é uma das principais estrelas da seleção atual, Com passagem pelo futebol inglês e títulos conquistados no México, como a Liga dos Campeões da Concacaf e a Copa Sul-Americana, o "Super-homem", como é conhecido no Euquador, saiu de casa aos 18 anos para deixar a função de ordenhador de vacas para se tornar jogador de futebol profissional no Emelec.

Em meio a um drama familiar com o caso da irmã, que foi sequestrada e resgatada dez dias depois em 2020, Valencia se preparou para esta que pode ser a sua última Copa do Mundo 2022.

Desde a sua estreia pela seleção, em 12 de fevereiro de 2012, até hoje, Enner Valencia marcou 37 gols em 73 partidas.

