De Footix a La'eeb: relembre seis mascotes que marcaram as Copas do Mundo

A Copa do Mundo 2022 começa no próximo domingo (20). Mas, os jogadores de futebol das 32 seleções não serão os únicos a chamar atenção no maior evento de futebol mundial. Neste ano, o mascote escolhido para acompanhar o torneio que ocorre no Catar, já está cativando os torcedores. La’eeb - que, de acordo com a organização, significa “jogador super-habilidoso” - foi inspirado no Keffiyeh, lenço para cabeça característico do país.

VEJA MAIS

O mascote La’eeb irá representar a Copa do Mundo 2022 no Catar (Reprodução/ Redes sociais)

Juntando-se a ele, muitos outros personagens também já fizeram sucesso como símbolo da Copa do Mundo dentro e fora dos países que foram sediados. Entre animais e desenhos, muitos mascotes marcaram a memória de torcedores ao longo dos anos. Pensando nisso, o O Liberal.com recediu relembrar o nome e a história dos seis últimos mascotes da Copa do Mundo:

Zebivaka (2018)

Zabivaka mascote que representou a Copa do Mundo de 2018 na Rússia (Reprodução/ Fifa)

Zabivaka - um lobo-cinzento, espécie ameaçada de extinção - foi o último mascote que representou a edição da Copa do Mundo realizada na Rússia, em 2018. O nome do personagem tem origem russa e significava “aquele que marca gol”.

Vestido com um uniforme azul e branco - cores da bandeira do país -, o lobo ainda possuía óculos e uma expressão alegre.

[[(standard.Article) Camarões na Copa do Mundo 2022: veja craques, campanha e escalação do terceiro adversário do Brasil]]

[[(standard.Article) Suíça na Copa do Mundo 2022: veja craques, campanha e escalação do segundo adversário do Brasil]]

[[(standard.Article) Sérvia na Copa do Mundo 2022: veja craques, campanha e escalação do primeiro adversário do Brasil]]

Fuleco (2014)

O mascote Fuleco representou a Copa do Mundo de 2014 no Brasil (Reprodução/ Fifa)

Em 2014, o Brasil sediou a Copa do Mundo pela segunda vez. Fuleco, um tatu-bola, foi apresentado como mascote da competição. O personagem foi eleito por voto popular e trouxe a representação de um animal típico da fauna, que está sob ameaça de extinção.

Por isso, o nome do mascote teve origem na junção das palavras “futebol” e “ecologia”. Em suas roupas, Fuleco esbanjou o azul, verde e amarelo, remetentes à bandeira do país.

Zakumi (2010)

Zakumi representou o mascote da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul (Reprodução/ Fifa)

Zakumi, um leopardo de cabelos verdes e corpo amarelo, cores que apresentavam o uniforme da seleção africana, foi o mascote da Copa de 2010 sediada na África do Sul.

O nome do mascote foi a junção de dois termos de um dos idiomas locais: “za”, que significava “África do Sul", e “kumi”, que significa o número 10, representando o ano em que o evento foi realizado.

Goleo VI (2006)

Goleo e Pille foram os mascotes da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha (Reprodução/ Fifa)

Já a Alemanha, que sediou a Copa do Mundo em 2006, trouxe um personagem em pelúcia. Goleo era um leão, que estava sempre acompanhado por Pille, uma bola de futebol falante.

Goleo ganhou este nome por ser a junção de duas palavras, “gol” e “leo”, que significava leão em latim. “Pille”, a bola que acompanhava-o, é um termo alemão para se referir ao objeto usando durante um jogo de futebol de maneira informal.

Kaz, Ato e Nik (2002)

Kaz, Ato e Nik foram os mascotes da Copa de 2002 nos países Coreia do Sul e Japão (Reprodução/ Fifa)

E quem lembra dos três desenhos de alienígenas para representar a competição há 20 anos? Kaz, Ato e Nik, mascotes da Copa do Mundo de 2002, desenvolvidos pela Coreia do Sul e Japão, países onde foram sediadas a competição. Os personagens foram escolhidos com o objetivo de representar a tecnologia dos países.

Footix (1998)

Footix foi mascote da Copa de 98 sediada na França (Reprodução/ Fifa)

Footix, um galo de corpo azul, cabeça e rabo vermelhos, acompanhado por uma bola de futebol com as cores da bandeira francesa, representou o país na Copa de 1998. O nome do personagem surgiu da mistura de “Football” e "Asterix", personagem famoso no universo dos quadrinhos.