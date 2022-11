Copa do Mundo 2022: seleção da Argentina desembarca no Catar com direito a festa da torcida; veja

Depois de vencer os Emirados Árabes por 5 a 0, em amistoso realizado nesta quarta-feira (16), a delegação da Argentina desembarcou no Qatar durante a noite, e foi recebida com festa pelos cerca de 500 torcedores que aguardavam a trupe de Lionel Messi e companhia.

As informações foram divulgadas pelo diário argentino "Olé". Entre os presentes estavam, além de argentinos, moradores do próprio país sede. Eles se concentraram nas proximidades da Universidade do Qatar, onde deram boas-vindas aos jogadores comandados pelo técnico Lionel Scaloni.

Em relação à Copa, a Argentina tem problemas na preparação. Segundo o treinador, alguns jogadores não apresentam as melhores condições físicas e devem passar por um trabalho intenso para entrar em ritmo de jogo. Quatro jogadores ficaram de fora do amistoso desta quarta-feira: Dybala, Romero, Papu Gómez e Nico Gonzáles.

O caso mais preocupante é do atacante Dybala, que se apresentou muito distante da condição física ideal exigida para esse tipo de competição. A estreia da Argentina acontece nesta terça-feira (22), contra a Arábia Saudita, a partir das 7h (Brasília), pelo grupo C da Copa do Mundo.