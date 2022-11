Lista: cinco novelas sobre futebol para assistir

Duas coisas bastante características do Brasil e que grande parte dos brasileiros gosta são as novelas e o futebol. Em muitas ocasiões, essas duas paixões nacionais se encontraram nas telas da TV, e para entrar no clima da Copa do Mundo de 2022, que começa no próximo domingo (20), separamos cinco novelas sobre futebol para você assistir.

Confira abaixo as opções para assistir e entrar no clima da Copa:

Avenida Brasil (2012)

A trama é considerada uma das melhores novelas brasileiras produzidas nos últimos tempos. A história apresenta um núcleo no Divino Futebol Clube, time de futebol fictício que ficava no subúrbio no Rio de Janeiro.

O clube tinha como presidente o Diógenes (Otávio Augusto) e tinha como ídolo maior Tufão (Murilo Benício), ex-atleta revelado pelo clube, mas que tinha feito fortuna no Flamengo.

Entre o time que compunha o elenco, estavam Jorginho (Cauã Reymond), filho adotivo de Tufão, Leandro (Thiago Martins) e Roni (Daniel Rocha). Havia também o personagem Adauto (Juliano Cazarré) e o técnico Branco (Murilo Elbas).

Na época, com o sucesso da novela, a TV Globo lançou camisas esportivas oficiais do Divino.

Vereda Tropical (1984)

Um dos protagonistas da trama era o ator Mário Gomes, que viveu o personagem Luca, um jogador de futebol que fugiu de casa para seguir a carreira, contra a vontade do pai.

Era conhecido por todos na Vila dos Prazeres, onde vivia, além de ser um galã entre as mulheres. Apesar de namorador, ele se envolvia com a protagonista Silvana (Lucélia Santos). O relacionamento dos dois termina quando Luca conhece Verônica (Maria Zilda), de quem vira noivo. No final da novela, porém, ele a abandona no altar e reata com a personagem de Lucélia.

Irmãos Coragem (1970/1995)

A história apresenta três irmãos protagonistas: João (Tarcísio Meira), Jerônimo (Cláudio Cavalcanti) e Duda (Cláudio Marzo), sendo que o último era um atleta do Flamengo, casado com Ritinha (Regina Duarte). A trama mais voltada ao esporte ajudou a conquistar um aumento por parte do público masculino entre a audiência.

Na segunda versão feita em 95, o protagonista também era contratado pelo Corinthians, contracenando com atletas como Marcelinho Carioca, Viola e Zé Elias. Algumas cenas da novela foram gravadas no estádio do Pacaembu.

Luca também alcançou o sucesso após ser contratado pelo Corinthians e marcado um gol na estreia, em um jogo contra o Vasco da Gama no Morumbi.

Quanto Mais Vida, Melhor! (2022)

Entre os protagonistas, o persoangem Neném, interpretado por Wladimir Brichta, era um jogador que, após anos sendo ídolo no Flamengo, estava em decadência. Depois de receber uma proposta da Ponte Preta, ele precisou viajar rapidamente. Devido ao mau tempo, os voos são cancelados, mas, ao lado de três pessoas que acaba de conhecer, ele tenta convencer um piloto a arriscar a decolagem. Torcedor do Flamengo, ele só aceita ao reconhecer o ídolo.

Suave Veneno (1999)

Antes de apresentar programas, Rodrigo Faro atuou em diversas novelas, e nesse sucesso do final dos anos 90, ele foi um dos protagonistas.

Filho de porteiro que sonhava em se tornar um grande jogador de futebol, Renildo Soares queria ser contratado pelo Flamengo. Porém, tudo mudou quando descobriu um problema degenerativo de saúde. Enquanto isso, ele também se envolvia com Marina, jovem interesseira interpretada por Deborah Secco.

A novela teve algumas cenas gravadas no estádio do Maracanã, em 8 de agosto de 1999, antes de um jogo do Flamengo, para aproveitar torcedores que estavam lá. Na trama, Renildo marcava um gol decisivo em confronto contra o River Plate, enquanto a namorada vibrava na arquibancada: "A gente vai ficar rico!".

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)