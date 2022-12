Camarões na Copa do Mundo 2022: veja craques, campanha e escalação do terceiro adversário do Brasil

O sonho é difícil, mas não impossível. O grande objetivo da seleção de Camarões na Copa do Mundo de 2022 será surpreender os adversários. Cotada como a mais "frágil" do grupo que conta com Brasil, Sérvia e Suíça, os Leões terão que se apegar à própria história de superações em Mundiais para avançar às oitavas de final pela primeira vez em 32 anos.

Em 2018, ao contrário das demais equipes do Grupo G do Mundial do Catar, Camarões não se classificou para a Copa. A última participação da equipe africana no principal torneio da FIFA foi em 2014, quando terminou em último do Grupo A, que tinha Brasil, Croácia e México. Apesar do histórico recente ser ruim, os Leões acreditam que podem fazer um trabalho melhor no Catar.

Como Camarões se classificou para a Copa?

Camarões fez parte do Grupo D das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2022 e enfrentou as seleções da Costa do Marfim, Moçambique e Malawi. Os Leões terminaram a classificatória de forma invicta, com cinco vitórias e um empate, e garantiram, além do primeiro lugar da chave, uma vaga na fase derradeira das classificatórias. No duelo decisivo para o Mundial, Camarões superou a Argélia e garantiu passagem para o Catar.

Últimos jogos de Camarões antes da Copa

Antes da Copa do Mundo de 2022, Camarões fez quatro jogos, sendo três amistosos e um pelas eliminatórias pela Copa Africana das Nações. Nesse intervalo, os Leões venceram Burundi, empataram com a Jamaica e perderam para Uzbequistão e Coreia do Sul.

Quais os principais jogadores de Camarões?

Todos os destaques da seleção camaronesa atuam no futebol europeu. O primeiro é o goleio Andre Onana, de 25 anos, que atua na Inter de Milão. Além dele, Karl Toto-Ekambi, de 30 anos, também chama atenção no Lyon, da França. Apesar disso, o grande destaque dos Leões é o atacante Choupo-Moting, de 33 anos, que joga pelo Bayern de Munique.

Jogos de Camarões na Copa:

Suiça x Camarões. Data e horário: 24/11/2022, às 7h (de Brasília). Local:Estádio Al Janoub (Al Wakrah, CAT).

Camarões x Sérvia. Data e horário: 28/11/2022, às 7h (de Brasília). Local: Estádio Al Janoub (Al Wakrah, CAT).

Camarões x Brasil. Data e horário: 02/12/2022, às 16h (de Brasília). Local: Estádio Lusail (Lusail, CAT)

Time base: Onana; Ngadjui, Onyongom, Fai e Castelletto; Ondoua; Toto-Ekambi, Gouet, Hongla e Tawamba; Choupo-Mouting. Técnico: Rigobert Song.