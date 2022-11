Senegal vence e elimina o Catar da Copa do Mundo; Três seleções lutam por duas vagas no grupo A

Pela segunda rodada do grupo A da Copa do Mundo, o Senegal derrotou o Catar, donos da casa, pelo placar de 3 a 1, na manhã desta sexta-feira (25), e segue na luta por uma vaga nas oitavas de final do Mundial.

A Seleção de Senegal saiu na frente com Boulaye Dia, aos 41 do primeiro tempo, após falha do zagueiro do Catar. A bola sobrou limpa para o jogador dentro da área, mandar para as redes. No segundo tempo, logo aos três minutos, Senegal ampliou com Famara Diédhiou, 2 a 0.

Os donos da casa foi para cima, tentou de todas as formas diminuir o placar, mas desperdiçaram inúmeras chances. Até que Mohammed Muntari, descontou e entrou para a história, ao marcar o primeiro gol da Seleção em Mundiais.

Mas a reação do Catar parou por aí. Bamba Dieng, aos 39 minutos, marcou o terceiro gol de Senegal, fechando o placar em 3 a 1. Com o resultado o Catar está eliminado do Mundial. Holanda, Equador e Senagal lutam por duas vagas na próxima fase. Às 13h desta sexta Holanda x Equador se enfrentam, no Estádio Internacional Khalifa.