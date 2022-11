Com um gol em cada tempo, Holanda e Equador empatam pela Copa do Mundo de 2022

Holanda e Equador empataram em 1 a 1 nesta sexta-feira (25) pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2022 e embolaram ainda mais o Grupo B do Mundial. Os gols da partida foram marcados no início de cada tempo. Aos 5 minutos da primeira etapa, Gakpo marcou em belo chute na entrada da área. Já aos 3 minutos da parte final do jogo, Enner Valencia deixou tudo igual no estádio Khalifa, em Doha.

VEJA MAIS

O resultado deixou ambas as equipes empatadas na liderança do Grupo B da Copa do Mundo com quatro pontos. Logo na cola vem o Senegal, com três pontos conquistados. Na lanterna da chave e já sem chances de se classificar às oitavas de final estão os donos da casa, o Catar, que ainda não pontuou no Mundial.

Primeiro tempo

Com a vitória do Senegal sobre o Catar mais cedo, a Holanda entrou em campo ciente de que uma vitória classificaria a equipe às oitavas de final. Por conta disso, os europeus começaram no ataque e não demoraram para abrir o placar. Em chute da entrada da área, após erro na saída de bola do Equador, Gakpo marcou o gol mais rápido da Copa do Catar, logo aos cinco minutos.

Após ficar em desvantagem, o Equador enfim "acordou" para o jogo. Os sul-americanos ficaram muito perto de empatar já nos acréscimos, após chute de fora da área desviado por Estupinán para as redes. Porém, o lance foi invalidado por impedimento.

Segundo tempo

O ímpeto ofensivo do Equador apresentado no final do primeiro tempo foi levado para o início da segunda etapa. Aos 3 minutos, Estupiñan chutou de fora da área, Noppert deu rebote e Enner Valencia aproveitou a sobra para mandar para as redes e empatar o jogo.

A partir deste lance, o duelo passou a ficar bastante equilibrado. O Equador chegou ao gol em duas oportunidades, com Gonzalo Plata, aos 13 minutos, e Preciado, aos 35. Por outro lado, a Holanda levou perigo com Koopmeiners, aos 20, e Gakpo, aos 27. No entanto, todas as chances não tiraram a igualdade do placar.

Próximos compromissos

Ambas as equipes voltam a campo na próxima terça-feira (29), às 12h. A Holanda enfrenta o Catar no estádio Al Bayt, enquanto o Equador duela com Senegal no estádio Khalifa. A última rodada vai definir quais são os classificados às oitavas de final.