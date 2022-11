Holanda ou Países Baixos? Veja qual a forma correta de chamar a seleção 'Laranja Mecânica'

Os jogadores da Holanda entraram em campo, na tarde desta segunda-feira (21), contra o Senegal, em jogo válido pelo Grupo A, na disputa da Copa do Mundo 2022. Conhecida como “Laranja Mecânica”, a seleção desperta curiosidade quanto a forma correta de se referir ao país: Holanda ou Países Baixos.

VEJA MAIS

Afinal, qual é o nome o correto?

O país vizinho da Alemanha, Bélgica e Luxemburgo é chamado oficialmente de Países Baixos, ou Netherlands, em inglês, ou Nederland, em neerlandês. Sendo "nether" baixos e "lands" terras, ou países.

A nomenclatura foi dada devido ao posicionamento geográfico do país em relação ao nível do mar, que está apenas a 1m acima deste nível, com boa parte do território estando, de fato, abaixo dele, o que gera a necessidade da construção de diques de proteção contra enchentes.

No entanto, o termo “Holanda” é referente às duas principais províncias dos Países Baixos, a "Holanda do Norte”, onde fica a capital Amsterdã, e "Holanda do Sul", que dominaram o país durante um longo período de tempo.

Desta forma, o nome Holanda se popularizou, embora o nome oficial tenha sido Países Baixos. De qualquer forma, é uma questão cultural e complexa, sendo aceitas as duas formas, embora documentos oficiais constem apenas com o nome oficial. Nos últimos anos, o governo local lançou campanhas para incentivar o uso do nome oficial em detrimento de "Holanda".

Regiões como Eindhoven, terra natal do PSV, não gostam de ser chamados de "holandeses", Caso você assista partidas da Holanda em Amsterdã, ouvirá sim, cantos de "Holland". O mesmo não acontecerá em jogos em Eindhoven.

A questão é pouco notada, pois em inglês essa nomenclatura não é utilizada, já que se referem ao povo dos Países Baixos como "dutch", numa outra complexidade que envolve a proximidade com a Alemanha, que, e alemão, se chama Deutschland.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)