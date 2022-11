França sai perdendo, mas vira o jogo e goleia a Austrália na estreia na Copa do Mundo de 2022

A França confirmou o favoritistmo e goleou a Austrália por 4 a 1, no estádio Al Janoub, no Catar, pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2022. Os atuais campeões mundiais saíram perdendo - os australiano marcaram com Goodwin -, mas viraram o placar com Rabiot, Mbappé e Giroud, duas vezes.

Com o resultado, os franceses assumiram a liderança do Grupo D com três pontos conquistados. Por outro lado, a Austrália é a lanterna da chave, com zero pontos.

As equipes voltam a campo pela Copa do Mundo de 2022 no próximo sábado (26). Às 13h, a França encara a Dinamarca no estádio 947. Já a Austrália enfrenta a Tunísia, às 7h, no estádio Al Janoub.

Disputa foi acirrada entre França e Austrália (Tarso Sarraf)

Primeiro tempo

A França começou melhor a partida, mas foram os Socceroos que surpreenderam logo aos oito minutos, com o gol de Goodwin. No lance, o lateral francês Lucas Hernández se machucou e precisou deixar a partida, aumentando o drama da seleção francesa com lesões.

No entanto, mesmo saindo atrás do placar, a atual campeã mundial aos poucos foi dominando a partida e virou o jogo com um gol de Rabiot, aos 26, e Giroud, aos 31.

Veja as fotos:

Segundo tempo

O bom desempenho da França no primeiro tempo foi melhorado ainda mais no segundo, o que fez com que o Bleus marcassem mais dois gols: Mbappé, aos 22, completando de cabeça o cruzamento de Dembélé da direita, e Giroud, aos 25, após cruzamento na medida de Mbappé da esquerda. O resultado poderia ter sido ainda mais elástico, tamanho o domínio até o apito final.