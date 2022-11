Com show de Mbappé, França vence Dinamarca e se classifica às oitavas da Copa do Mundo de 2022

A França é a primeira equipe classificada às oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. Os atuais campeões mundiais bateram a Dinamarca por 2 a 1 neste sábado (26), no estádio 974, com show do atacante Mbappé, que marcou dois gols. Christensen ainda diminuiu para os dinamarqueses, mas o tento não foi o suficiente para impedir a segunda vitória seguida dos Bleus no torneio.

Com o resultado, a França assumiu a liderança do Grupo D, com seis pontos. Vale destacar que a equipe francesa é a única até o momento a terminar a segunda rodada do Mundial com 100% de aproveitamento.

Por outro lado, a Dinamarca se complicou na Copa do Mundo de 2022 e precisa vencer na última rodada para se classificar. No momento, a equipe nórdica é a terceira colocada da chave, com apenas um ponto conquistado.

Na terceira rodada do Grupo D, a França vai cumprir tabela conta a Tunísia, no Estádio Cidade da Educação, na quarta-feira (30), às 12h. Na mesma data e horário, a Dinamarca encara a Austrália em jogo decisivo, disputado no estádio Al Janoub.

Primeiro tempo

A primeira parte da partida foi marcanda pelo amplo domínio francês, Os Bleus finalizaram 12 vezes à meta de Schmeichel, mas não conseguiram exito.

A pressão francesa foi maior entre os 20 e 35 minutos, com as melhores oportunidades saindo da ponta esquerda. Aos 29, Mbappé se livrou da marcação com facilidade e cruzou para Koundé, cuja finalização parou no zagueiro Nelsson. Minutos depois, o meia Griezmann caiu por ali e, após invadir a área, chutou cruzado para defesa de Schmeichel.

Segundo tempo

A Dinamarca voltou com Braithwaite no lugar de Cornelius e, nos minutos inicias, até foi melhor do que na primeira etapa. No entanto, foi a França que abriu o placar. Mbappé teve espaço para arrancar e, em tabelinha com Theo Hernandez, chegou na área para bater cruzado e, enfim, abrir o placar no Estádio 974.

O cenário indicava uma vitória da França, mas aconteceu o contrário. Na bola parada de Eriksen, Andersen desviou o escanteio na primeira trave e Christensen, de maneira corajosa, cabeceou para o fundo do gol. Logo depois, Lloris evitou a virada da Dinamarca, defendendo um chutaço de Lindstrom.

A partir do gol de empate, o jogo ficou ainda mais aberto. No entanto, o craque Mbappé decidiu o jogo para os Bleus. O atacante do PSG aproveitou bom cruzamento de Griezmann e, aos 41 minutos, deu números finais ao jogo.