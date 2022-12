Copa do Mundo 2022: Messi chega à sétima final pela Argentina; veja quantos títulos tem o craque

Após a vitória da Argentina sobre a Croácia, na última terça-feira (13), em partida válida pela semifinal da Copa do Mundo de 2022, o craque Lionel Messi, de 35 anos, chega à sua sétima final com a albiceleste e pode alcançar conquistar o maior título do futebol mundial no próximo domingo, 18 de dezembro.

Messi viveu momentos difíceis vestindo a camisa da seleção argentina, e a sua maré de azar parece ter acabado, após a conquista da Copa América em 2021. Ao todo, o atacante do Paris Saint-Germain já disputou seis finais pela sua seleção nacional, com duas conquistas e quatro derrotas.

A “Era Messi” pode se encerrar neste Mundial, onde o jogador terá mais uma oportunidade de levantar a taça pela Argentina. Em 2014, na Copa do Mundo disputada no Brasil, o jogador, que é seis vezes melhor do mundo, amargou uma derrota para a Alemanha, na final, pelo placar de 1 a 0.

Quantas vezes Messi foi derrotado em finais pela Argentina?

Quatro é o número de vezes que Lionel Messi chegou perto de conquistar um título pela seleção argentina. O ciclo de bolas na trave começou em 2007, quando, ao lado de Riquelme e Verón, foi derrotado pela seleção brasileira, pelo placar de 3 a 0, na Copa América de 2007, sediada na Venezuela.

Em 2014, talvez tenha passado por sua derrota mais dolorida. Foi no Mundial do Brasil que Messi esteve mais perto de conquistar o maior título do futebol, mas foi derrotado pelos alemães na final, pelo placar de 1 a 0.

Em 2015 e 2016, os chilenos foram os algozes dos argentinos, vencendo a Copa América de 2015 e a Copa América Centenário, disputada em 2016. Nas duas ocasiões, o placar terminou empatado, em 0 a 0, e o título foi decidido nos pênaltis. Na primeira ocasião, Messi foi o único a marcar, com Higuaín e Banega desperdiçando suas oportunidades. Já na segunda final, foi Messi quem perdeu o seu pênalti, sendo o primeiro a bater.

Após a derrota, o craque argentino chegou a anunciar a sua aposentadoria da seleção. Mas voltou atrás.

Quantos títulos Messi tem com a camisa da Argentina?

O primeiro título da carreira de Messi pela seleção profissional da Argentina veio apenas em 2021, quando Messi já tinha 34 anos. Após 28 anos sem vencer uma competição, a seleção argentina com Messi e companhia bateu o Brasil, na Copa América, em uma final disputada no Maracanã, pelo placar de 1 a 0.

Após o título da Copa América, os argentinos disputaram a Finalíssima, quando o campeão da competição Sul-Americana e o campeão europeu se enfrentam. Desta vez, a Argentina dominou o jogo contra a Itália, e venceu a competição, pelo placar de 3 a 0.

Final da Copa do Mundo de 2022

Após vencer a Croácia, pelo placar de 3 a 0, os argentinos chegam com moral para a final da Copa do Mundo, disputada no Qatar. O jogo está marcado para o próximo domingo, 18 de outubro, às 12h (horário de Brasília). Messi e seus companheiros de equipe irão enfrentar o vencedor da partida entre Marrocos e França, a ser disputada nesta quarta-feira (14).

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)