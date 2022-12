Copa do Mundo 2022: Marrocos é a única seleção que pode ser campeã invicta; saiba mais

O Marrocos é a grande surpresa da Copa do Mundo do Catar. A equipe já fez história ao superar Portugal nas quartas de finais e conquistar uma vaga nas semifinais. E contra a França, nesta quarta-feira (14), se conseguir passar para a final, o feito será ainda maior. Além disso, a Seleção Marroquina é a única que pode ser campeã invicta nesta edição.

Marrocos chega a semifinal com três vitórias e dois empates. A Argentina, que se garantiu na final após golear, por 3 a 0, a Croácia, perdeu na estreia na Copa para a Arabia Saudita, por 2 a 1. A França, adversária dos marroquinos, foi derrotada pela Tunísia, ainda na fase de grupos, quando jogou com o time reserva.

A Seleção de Marrocos começou a Copa com um empate com a Croácia, na fase de grupos. Depois, surpreendeu ao vencer a Bélgica, por 2 a 0, e o Canadá, por 2 a 1. Nas oitavas de finais, os Leões de Atlas empataram com a Espanha em 0 a 0 e eliminaram os espanhóis nos pênaltis. Já nas quartas, os marroquinos mandaram os portugueses para casa após vencerem por 1 a 0.

Além da invencibilidade, a Seleção de Marrocos também tem a melhor defesa da competição. Em cinco jogos, a equipe levou apenas um gol, do Canadá, ainda na fase de grupos. A equipe também é a primeira seleção árabe e africana a chegar em um semifinal de Copa do Mundo.

Agenda

Marrocos e França disputam uma vaga na final nesta quarta-feira (14), a partir das 14h, no Al Bayt Stadium. Quem passar vai encarar a Argentina na final.