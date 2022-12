Copa do Mundo 2022: França e Marrocos decidem o rival da Argentina na decisão

Após a classificação da Argentina, é hora de conhecer o segundo finalista da Copa do Mundo do Catar. França e Marrocos, a partir das 16h desta quarta-feira (14), no Estádio Al Bayt decidem a última vaga na decisão do próximo domingo (18). Acompanhe como franceses e marroquinos chegam para a semifinal.

França

Amplamente favorita, a França tem feito história nos últimos três Mundiais. Sob o comando do técnico Didier Deschamps, a equipe é que mais venceu, menos perdeu, mais triunfou no mata-mata e que mais gols marcou. Em busca do bicampeonato, Deschamps falou sobre feito:

"Não tem segredo. Precisa da combinação, as coisas têm que estar no lugar. Número 1: tem que ter bons jogadores. Você não vai a nenhum lugar sem bons jogadores", ressaltou o treinador, que afirmou sobre Marrocos: "São organizados. Eles mantêm a forma muito bem. Têm bons atacantes também, são muito eficientes quando vão à frente. Vi todos os jogos e vamos tentar criar oportunidades para marcar gols".

Marrocos

Esta Seleção de Marrocos já está marcada para sempre. No entanto, apesar de ser o primeiro time africano em uma semifinal de Copa, a equipe quer mais. Quem garantiu isso foi o técnico, Walid Regragui, que definiu o grupo como 'faminto' por história:

"Quando você chega à semifinal da Copa e não está faminto, há algum problema. O melhor time dessa Copa foi eliminado, o Brasil. Somos um time ambicioso, estamos famintos. Estamos confiantes, queremos reescrever os livros de historia e colocar a África no topo do mundo. Não somos os favoritos, pode me chamar de louco, tudo bem, mas um pouco de loucura é bom", disse o treinador.

Ficha técnica

França x Marrocos

Semifinal da Copa do Mundo 2022

Data: 14/12/2022

Local: Al Bayt

Horário: 16h

Arbitragem: César Arturo Ramos (México)

Assistentes: Alberto Morín (México) e Miguel Hernández (México)

Quarto árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

VAR: Drew Fischer (Canadá)

França: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano (Konaté) e Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot (Fofana) e Griezmann; Dembélé, Mbappé e Giroud. Técnico: Didier Deschamps.

Marrocos: Bono; Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Técnico: Walid Regragui.