Copa do Mundo 2022: Com show de Messi, Argentina goleia Croácia e é a primeira finalista

A Argentina despachou a Croácia nesta terça-feira (13), no estádio Lusail, no Catar, e carimbou o passaporte rumo à final da Copa do Mundo de 2022. Liderada pelo craque Lionel Messi, a Albiceleste aplicou 3 a 0 nos croatas em uma partida que esteve sob seu domínio em todos os momentos. Além do camisa 10 dos hermanos, o placar foi completado com dois gols de Julian Alvares, um em cada tempo.

VEJA MAIS

Com a classificação, a Argentina volta a campo apenas no domingo (18), também no estádio Lusail, para a grande final. Messi e companhia conhecem, no entanto, o adversário da decisão na quarta-feira (14). A Albiceleste vai enfrentar na finalíssima o vencedor da outra semifinal, entre França e Marrocos, que ocorre no Al Bayt, nesta quarta-feira (14).

Copa do Mundo 2022 / Argentina x Croácia Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal Copa do Mundo 2022 Argentina x Croácia Fotos: Tarso Sarraf / O Liberal

Primeiro tempo

Assim como fez na partida contra o Brasil, a Croácia começou gerenciando a posse de bola. A equipe de Luka Modric rodava o gramado, na expectativa de cansar os argentinos, que marcavam ainda no campo de defesa.

No entanto, a Argentina passou a crescer no jogo a partir dos 20 minutos da primeira etapa. Messi começou a sair da área e buscar mais o jogo, municiando os velozes atacantes MacAllister e Julian Alvarez. Em uma dessas jogadas, inclusive, o atacante do Manchester City foi derrubado por Livakovic na área e a arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, Messi botou a bola para dentro das redes e abriu o placar.

Minutos depois, a Croácia bebeu do veneno que a colocou nas semifinais: o contra-ataque. Em uma jogada de escanteio, os europeus perderam a posse e Messi acionou Julian Alvarez novamente. O atacante deu uma impressionante arrancada, desde o meio campo até a boca do gol de Livakovic, para marcar o segundo da Argentina na partida.

Segundo tempo

Na segunda etapa, a Croácia promoveu mudanças e mandou a campo uma equipe mais ofensiva. Com espaço deixado na defesa croata, Lionel Messi fez uma jogada genial pelo lado direito, deixou o zagueiro Gvardiol na saudade e serviu Julián Álvarez, que marcou o segundo na partida e o terceiro da Argentina.

O gol parece ter acabado com a últimas esperanças croatas na partida. O time de Luka Modric não demonstrou o preparo físico, característico da equipe nesta Copa, nos minutos seguintes e não conseguiu reagir. Por outro lado, a Argentina "cozinhou" o jogo até o apito final para garantir vaga na segunda final em três Mundiais.