Com show de Mbappé, França vence a Polônia e está nas quartas de finais da Copa do Mundo 2022

O sonho do tricampeonato está vivo. A França venceu a Polônia por 3 a 1, na tarde deste domingo (4), no Estádio Al Thumma, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. A atual campeã mundial teve como destaque o atacante Mbappé, que marcou duas vezes e assumiu a artilharia do Mundial com cinco gols. Agora os franceses aguardam o vencedor de Inglaterra x Senegal, para saber quem será o adversário nas quartas do Mundial.

Já no segundo tempo a França teve mais controle do jogo, diferente do primeiro, já que o goleiro francês Lloris, foi exigido e salvou a equipe em duas oportunidades. A França pressionou a Polônia e o atacante Mbappé iniciou seu “show”. Ele recebeu na entrada da área, mandou no ângulo, abrindo 2 a 0.

Na reta final do jogo ele apareceu novamente. Mbappé recebeu passe dentro da área, tirou a marcação e chutou forte, no alto, ampliando a vantagem francesa nos acréscimos. Com os gols marcados Mbappé somou nove gols em Copa do Mundo e assumiu a artilharia de forma isolada do Mundial do Catar com cinco gols.

Quando a partida se encaminhava para o fim, o árbitro foi chamado pelo VAR para analisar um toque de mão do jogador francês dentro da área. A arbitragem analisou as imagens e marcou o pênalti à favor da Polônia. O artilheiro e atual melhor jogador do Mundo, Lewandowski, cobrou e o goleiro Lloris defendeu, porém, a arbitragem mandou voltar a cobrança, pois o goleiro francês se adiantou e não estava com um dos pés na linha do gol. Lewandowski foi para cobrança novamente e deslocou o goleiro francês e diminuiu o placar para 3 a 1. Esse foi o segundo gol de Lewandowski na Copa do Mundo e sacramentou o marcador do jogo. França classificada e Polônia deu adeus ao Mundial.