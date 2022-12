França vence Inglaterra e avança às semis da Copa do Mundo de 2022 em partida movimentada

A França venceu a Inglaterra neste sábado (10), no estádio Al Bayt, e segue firme em busca do título da Copa do Mundo de 2022. Em uma partida recheada de chances de gol, os atuais campeões mundiais construiram o placar com Tchouameni e Giroud. Kane, astro inglês, diminuiu a vantagem francesa e até teve chance de empatar o duelo, mas perdeu um pênalti na reta final do jogo.

O resultado colocou a França pela segunda vez consecutiva nas semifinais da Copa do Mundo. Os Bleus encaram agora a grande surpresa do torneio até então, o Marrocos, que venceu Portugal nas quartas de final. O duelo entre franceses e marroquinos ocorre na quarta-feira (14), às 16h, novamente no estádio Al Bayt.

VEJA MAIS

Primeiro tempo

Na primeira parte da partida, a Inglaterra teve mais posse de bola, que não era traduzida em chances claras de gol. Já a França apostou em jogadas de velocidade, principalmente com Mbappé. A estratégia francesa foi a mais eficaz e, aos 16 minutos, Tchouaméni recebeu de Griezmann no meio e acertou chute forte, de fora da área, no canto direito do goleiro: 1 a 0.

A Inglaterra ameaçou logo depois, em cobrança de falta de Shaw, bem defendida por Lloris. O mesmo aconteceria poucos minutos depois, aos 28 minutos, quando Harry Kane mandou bonito chute de fora da área.

Segundo tempo

A etapa final da partida apresentou um panorama diferente de antes do intervalo. A Inglaterra voltou melhor, dominando as ações e chegou ao gol de empate. Aos 6 minutos, Saka fez ótima jogada individual e acabou derrubado na área por Tchouaméni. O árbitro Wilton Pereira Sampaio marcou pênalti, que foi cobrado por Harry Kane e empatou a partida: 1 a 1.

A partir de então, as equipes iniciaram uma trocação franca de agressões. Foi nesse momento que surgiu Giroud. Aos 32, o centroavante recebeu belo cruzamento de Griezmann e cabeceou para o gol: 2 a 1 para a França.

Apesar disso, a Inglaterra não estava morta. Aos 36, após consulta ao VAR, Wilton Pereira Sampaio marcou novo pênalti, desta vez de Theo Hernández em Mount. Harry Kane foi novamente para a cobrança, mas desta vez errou. No último lance da partida, Rashford ainda teve cobrança de falta perigosa, que passou rente ao travessão, mas deu à França a classificação.