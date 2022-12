Copa do Mundo: confronto entre Inglaterra e França gera meme na internet; veja

Inglaterra e França, duas grandes seleções europeias, disputam um lugar nas quartas de final, da Copa do Mundo 2022, no Catar. A partida iniciou às 16h, deste sábado (10/12) e segue para a prorrogação. O confronto tem dado o que falar nas redes sociais, principalmente por contexto histórico entre as potências.

Os memes se intensificaram principalmente porque o Marrocos – um dos países explorados pela França no período de colonização - também passou de fase e vai enfrentar um dos dois na próxima semana.A seleção Marroquina conseguiu eliminar Portugal no jogo de mais cedo, de 1 a 0. É claro que os brasileiros não iam deixar barato. Veja alguns memes.