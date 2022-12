Copa do Mundo 2022: Marrocos surpreende novamente e elimina Portugal de Cristiano Ronaldo; veja

Portugal e Marrocos fizeram outro duelo emocionante pelas quartas de finais da Copa do Mundo. Jogando no estádio Al Thumama, Marrocos largou na frente ainda no primeiro tempo e administrou o resultado até os acréscimos da etapa final, quando esgotaram-se todas as tentativas da seleção portuguesa, que acabou derrotada pelo placar de 1 a 0, dando adeus à competição e a chance do astro português Cristiano Ronaldo levantar uma taça de campeão da Copa do Mundo.

Logo a partir do apito inicial, a seleção marroquina mostrou seu poderio para cima dos portugueses. Jogando com linhas defensivas mais elevadas e a marcação preferencial a partir do meio-campo, os africanos montaram um time bastante compacto, dificultando as investidas do adversário, que novamente deixou o seu principal jogador, Cristiano Ronaldo, no banco de reservas. Em resumo, o primeiro tempo viu Portugal muito distante da área do Marrocos, que por vezes levava perigo.

O sistema defensivo mais ajustado do técnico Walid Regragui permitiu que o time tivesse maior liberdade para subir ao campo de ataque. Aos quatro minutos, João Félix recebeu cruzamento na grande área e escorou de cabeça para a defesa de Bono. Embora com um número menor de chances, Portugal conseguiu evitar que o adversário pudesse chegar à área repetidas vezes, mas não conseguiu impedir o gol, aos 41 da primeira etapa.

Quando a partida caminhava para o final do primeiro tempo, Marrocos, de tanto forçar, conseguiu abrir o placar, depois de Ounahi roubar a bola no ataque e tocar para Attiat-Allah. O lateral cruzou na área e En-Nesyri pulou mais alto para cabecear com o gol vazio, aproveitando a saída desastrosa do goleiro português Diogo Costa, que ainda por cima trombou com Rúben Dias, antes da bola balançar as redes.

No retorno do intervalo, o técnico Fernando Santos promoveu várias mudanças, uma delas foi a entrada do atacante Cristiano Ronaldo. Os dois não vivem um clima legal e pela segunda vez o português começa a partida na reserva. Em campo, a entrada dele deixou o time levemente melhor, mas foi Marrocos quem assustou e quase marcou o segundo ainda aos quatro minutos, depois de Ziyech cobrar a falta na área e El Yamiq tentar o desvio, para a defesa no susto de Diogo Costa.

A partir daí, Portugal passou a ter maior posse de bola, controlando a troca de passes no meio-campo, que se abriam para os contra-ataques pela lateral. CR7 era acionado constantemente pela esquerda, mas ainda faltava qualidade no último passe. Aos 12, Bruno Fernandes levanta bola na área e Gonçalo Ramos mergulhou de cabeça, mas ele tirou demais do goleiro Bono e a bola passou pela linha de fundo.

Com um time fortalecido e várias mudanças, Portugal cresceu e passou a mandar na partida, com mais de 60% de domínio de bola até metade do segundo tempo. Dos 25 aos 30 minutos foram nada menos que quatro escanteios para os portugueses, mas em nenhum deles houve finalização, contando até com o vacilo na saída de bola do goleiro Bono. A resposta veio num rápido contra-ataque orquestrado pelo atacante Cheddira, que perdeu o tempo da bola e da finalização.

Enquanto o relógio andava, a torcida do Marrocos promovia uma grande festa no estádio Al Thumama. Aos 35 minutos, Portugal colocou mais um atacante e a pressão sobre Marrocos aumentou. A esta altura, o técnico marroquino já havia recuado o time. O volante Jabrane entrou no lugar do atacante Boufal. Aos 37, Portugal teve ótima oportunidade com João Félix, depois de ajuste adocicado de Cristiano Ronaldo, na entrada da grande área. O chute foi espalmado para a linha de fundo e o sétimo escanteio foi marcado.

Dois minutos depois, Bruno Fernandes cobrou falta, mas a jogada ensaiada acabou na barreira marroquina. Com menos de cinco minutos para o fim do tempo regulamentar, a pressão portuguesa aumentava. Quase todo time de Marrocos estava concentrado na grande área, o problema da finalização persistiu. Nas bolas alçadas pelas laterais ou nas arrancadas individuais, a defesa dos africanos seguia bem postada. Já nos acréscimos, Cristiano Ronaldo teve outra grande oportunidade, ao sair na cara do gol, mas o chute foi defendido pelo goleiro Bono.

Com ares de desespero, os últimos cinco minutos foram eternos para os portugueses, que se lançaram na área adversária, mas a bola insistia em não entrar. Sem mais recursos, o árbitro argentino Facundo Tello decretou o final da partida e a eliminação surpreendente de Portugal.

Semifinal

A histórica campanha marroquina na Copa do Mundo já tem data para o próximo capítulo. Na tarde deste sábado (10), Inglaterra e França disputam a outra partida da chave, que vai definir o adversário dos africanos. O encontro na semifinal será na próxima quarta-feira (14), a partir das 16 horas, no estádio Al Bayt. Um dia antes na terça (13), às 16 horas, no estádio Lusail, Argentina e Croácia fazem a outra semifinal, que vai definir a finalíssima da Copa do Mundo do Catar.