Copa do Mundo: Richarlison desabafa após eliminação: 'Vontade de entrar em um buraco e não sair'

Depois de perder nos pênaltis para a seleção da Croácia e dar adeus ao sonho do hexacampeonato mundial, o atacante Richarlison, um dos jogadores mais queridos da atual seleção, desabafou sobre a despedida melancólica, ao cair de 4 a 2 nas cobranças de pênaltis. O atacante e artilheiro do Brasil, com três gols, disse estar muito triste com a derrota e fez um desabafo bastante emocionado.

“Só nos resta ir pro quarto. Chorar muito. Chorar. Minha vontade era entrar num buraco e não sair. Só nos resta pedir desculpas aos nossos familiares que vieram… a quem torceu lá do Brasil. Tá doendo demais'', lamentou o atacante do Tottenham.

SAIBA MAIS



A Seleção Brasileira se despediu do Mundial depois de passar a primeira fase em primeiro lugar no grupo G. Na fase seguinte eliminou a Coreia do Sul em uma goleada empolgante, mas caiu diante da Croácia em uma partida decidida nas penalidades máximas. Ao todo, a seleção disputou cinco partidas, venceu três e perdeu duas.

''Isso aqui é o trunfo maior que a gente tinha, é a taça do mundo, é onde estão os maiores. Tínhamos um elenco para ser campeão, isso que dói mais ainda. Às vezes o futebol é injusto com a gente, demos a vida em campo e infelizmente levamos o gol no final, e eles foram melhores nos pênaltis'', concluiu.

A delegação deixa o hotel onde está concentrada em Doha às 5h30 (de Brasília) de sábado (1). O voo fretado decola às 6h50 (de Brasília), com parada em Londres.