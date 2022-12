Copa do Mundo 2022: Ronaldo Fenômeno não resiste e faz o 'Passinho do Pombo' com Richarlison; vídeo

A Copa do Mundo não traz apenas bons momentos dentro das quatro linhas, sobretudo entre os jogadores brasileiros, conhecidos pela tradicional irreverência dentro e fora dos gramados. Na Seleção Brasileira, talvez o principal nome quando o assunto é irreverência seja o do centroavante Richarlison. O jogador, que já tem três gols na Copa do Catar, tem batido um bolão também nos bastidores.

Em entrevista recente à Ronaldo TV, do ex-jogador e empresário Ronaldo Nazário, o Fenômeno, Richarlison falou sobre a vitória contra a Coreia do Sul, mas também fez questão de ensinar a dança do momento, que ficou conhecido como o "Passinho do Pombo", muito usado pelo atleta em momentos de descontração, treinos e jogos.

VEJA MAIS



Desta vez, ele convocou o próprio Fenômeno para entrar na dança. Um tanto desajeitado, o campeão do mundo em 2002 mostrou bom humor e ensaiou alguns movimentos ao lado do principal goleador da Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo.