Richarlison repete corte 'cascão' de Ronaldo Fenômeno em 2002

Richarlison mais uma vez inovou na cabeleira e voltou a usar o corte "cascão" popularizado por Ronaldo na Copa do Mundo de 2002. O atacante do Everton publicou uma foto de seu cabelo em suas redes-sociais acompanhada de um GIF do Fenômeno com o mesmo corte. O futebolista já usou esse estilo em março de 2020, quando o futebol inglês foi paralisado.

No início da quarentena causada pela pandemia do Covid-19 na Inglaterra, Richarlison fez o corte "cascão" de Ronaldo e explicou, em live com ex-atleta, que "estava de bobeira e resolveu lançar a braba". O atacante do Everton é fã do Fenômeno e disse já ter feito este cabelo quando era mais novo.

Veja abaixo Richarlison com seu novo corte.

Richarlison com seu novo corte 'cascão' em homenagem a Ronaldo Fenômeno (Reprodução/Instagram Richarlison)

O atacante publicou nos seus Stories do Instagram uma foto com seu novo cabelo e um GIF de Ronaldo trajando o mesmo estilo durante a Copa do Mundo de 2002. Após a Copa, o Fenômeno admitiu ter feito o corte inusitado para divergir a atenção de seu joelho que não estava 100%.

O Everton volta a atuar pela Premier League neste sábado, em partida contra ao Burnley. A equipe de Richarlison está na sexta posição com 46 pontos.