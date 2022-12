Repórter é alvo de ataques machistas após ter entrevista com Richarlison recortada

A repórter esportiva da Globo, Gabriela Ribeiro, tem sido alvo de ataques machistas nas redes sociais. O motivo é um vídeo recortado em que ela entrevista o atacante Richarlison, após a vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul por 4 a 1 na Copa do Mundo do Catar. O trecho sugere que a profissional não entende de futebol.

Depois do resultado, a jornalista pergunta ao jogador: “A Seleção precisava dessa vitória?”, referindo-se a recuperar a confiança após a derrota para o Camarões no jogo anterior. O atacante responde: “Ah, claro, né? Mata-mata. E é isso que o professor nos pediu, foco total desde o primeiro minuto”, diz o jogador no vídeo completo.

O trecho que viralizou mostra apenas os primeiros quatro segundos da entrevista, quando Gabriela pergunta se a seleção precisava da vitória e Richarlison diz que é claro por se tratar de um mata-mata. Ou seja, o recorte induz a pensar que a repórter não sabia que a derrota custaria a eliminação do Brasil e resultou em diversos ataques.

Após os comentários ofensivos, Gabriela Ribeiro recebeu apoio de colegas.

Veja algumas reações: