Copa do Mundo 2022: Em 'final antecipada', Inglaterra e França decidem vaga nas semis

As quartas de final da Copa do Mundo serão encerradas neste sábado (10), a partir das 16h, com Inglaterra e França, no Estádio Al Bayt. Quem avançar encara o classificado de Marrocos e Portugal. O duelo mais esperado desta fase coloca frente a frente duas das melhores seleções europeias em um clássico.

Inglaterra

Vindo de golear Senegal nas oitavas, a Inglaterra entra como uma das favoritas ao título. A equipe, atual vice-campeã europeia, busca um título mundial que não vem desde 1966. Na prévia da partida, o técnico Gareth Southgate falou sobre o duelo e disse que não terá marcação especial em cima de Kylian Mbappé, um dos craques da Copa até aqui.

"O (tratamento será o) mesmo que qualquer outro jogador. São dez batalhas individuais no campo. Temos que trabalhar coletivamente para parar um adversário como esse. Tem que haver cobertura. Temos que trabalhar as áreas do campo e garantir que haja bom apoio e cobertura para todos os jogadores em campo", afirmou o treinador.

França

Atual campeã do mundo, a França tenta fazer história e repetir o feito de Itália (1934 e 1938) e Brasil (1958 e 1962) únicos bicampeões consecutivos na história das Copas. O técnico Didier Deschamps falou sobre o confronto com os ingleses e apontou que a estratégia encontrar um erro do adversário.

"Quando você avança rápido, o adversário tem menos tempo para se organizar. Os ingleses são muito eficientes, mas não é só essa qualidade. Eles não tem nenhum grande problema assim, é claro. Mas eles têm coisas que podem estar indo menos bem. Temos de usar o que eles foram capazes de fazer. Tenho certeza que podemos identificar certos aspectos para superá-los", disse Deschamps.

Acompanhe a cobertura da Copa do Mundo pelo portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Inglaterra x França

Quartas de final da Copa do Mundo do Catar

Data: 10/12/2022 (sábado)

Horário: 16h

Local: Estádio Al Bayt

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil)

Assistentes: Bruno Boschilia (Brazil) eBruno Pires (Brazil)

Quarto árbitro: Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (Emirados Árabes Unidos)

VAR: Nicolás Gallo (Colômbia)

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Kane, Foden.

França: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud.