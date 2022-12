"Por mais triste que seja, a vida precisa seguir em frente”, diz capitão da Seleção Brasileira

“Gameterapia”

No Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, a inclusão de jogos eletrônicos auxilia no tratamento de vítimas de traumas.

COP 15

O Pará é destaque no painel “Os aprendizados da política pública de sociobioeconomia na Amazônia”, realizado no Canadá.

Repórter 70 (J. Bosco)

"Por mais triste que seja, a vida precisa seguir em frente”

THIAGO SILVA, capitão da Seleção Brasileira. O zagueiro tentou explicar a eliminação da equipe canarinho para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo. “Estou muito orgulhoso dos meninos, do que fizemos, mas infelizmente faz parte do futebol”, resumiu.



SELEÇÃO

TRISTEZA



Foi difícil de acreditar. Depois do bom desempenho contra a Sérvia, a seleção brasileira chegou como uma das principais favoritas nas quartas de final, mas esbarrou na eficiência do goleiro croata Dominik Livakovic, que, com desempenho excepcional, impediu o gol no segundo tempo, segurou o pênalti de Rodrygo e contou com a sorte ao ver Marquinhos mandar a bola para a trave. O sonho do hexa ficou para depois, mas os paraenses que se reuniram para assistir à partida mantiveram a esperança em 2026.

REMÉDIOS

FALTA



Depois de quase um mês sem medicamentos básicos, a equipe de enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento da Sacramenta comemorou a chegada de um carregamento com produtos básicos como dipirona e equipamento para aplicação de soro. A alegria, contudo, não foi completa, porque na farmácia da unidade ainda faltam remédios como anti-inflamatórios e antialérgicos.

CARÊNCIA

Quadro semelhante se repete em outras unidades de saúde do município de Belém. A carência tem provocado atritos entre médicos, enfermeiros e pacientes. No atendimento, os médicos fazem as receitas, cabendo aos enfermeiros informar que não há o medicamento, ficando expostos à reação, às vezes violenta, dos usuários.

CARTÓRIO

PARÁ



É do Pará o cartório eleito como o melhor da região Norte e Nordeste do Brasil na premiação anual da Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg). A serventia eleita no Estado é o Cartório do 3° Registro de Imóveis de Belém, que também recebeu o prêmio de cartório 100% digital. A premiação foi recebida no último dia 6, em Brasília, pela titular da serventia, Jannice Amoras.

QUALIDADE

Instalado em Belém há quatro anos, o cartório ficou ainda na 3ª colocação do ranking nacional de Qualidade dos Cartórios, publicado pela Anoreg/BR, anuário que reconhece os melhores cartórios do Brasil, a partir de requisitos de atendimento, qualidade na gestão organizacional e na prestação de serviços aos usuários. No caso do 3º RI, estão inclusos atendimentos para fins de regularização fundiária na área do Parque Verde e Icoaraci.

TRANSPORTES

PERIGOS



Em meio à intensa e cada vez mais acirrada concorrência entre meios de transporte que atuam no interior do Estado, passageiros ficam à mercê de confrontos que assustam, e de consequências imprevisíveis, como o ocorrido esta semana em Castanhal, entre proprietários de duas vans que trafegaram na estrada como se estivessem em uma pista de Fórmula 1. O caso viralizou nas redes sociais e trouxe, mais uma vez, à tona diversas denúncias de problemas no transporte intermunicipal, que inclui carros particulares e táxis transportando usuários de forma irregular.



DENÚNCIAS



Em Belém, às proximidades do terminal rodoviário, no bairro de São Brás, donos de carros particulares e taxistas disputam o espaço público para levar mais passageiros a qualquer parte do Estado, sem serem incomodados por nenhum tipo de fiscalização dos órgãos competentes. Já na travessa Teófilo Conduru, em Canudos, vans clandestinas se amontoam de manhã à noite, inclusive invadindo área de uma parada de ônibus que fica perto de um supermercado, forçando o embarque perigoso das pessoas no meio da rua. À coluna, moradores e comerciantes da área informaram que estão se organizando para formalizar novas denúncias aos órgãos de fiscalização, apenas por respaldo, mas o flagrante está lá para quem quiser ver.



MOTORES

AÇAÍ



A Universidade Federal do Pará (UFPA) trabalha na finalização do projeto de utilização de energia solar em baterias acopladas aos motores de rabetas, aposentando a queima da gasolina e do diesel. A tecnologia deverá ser, em pouco tempo, um marco de mudança na realidade da população ribeirinha, especialmente no arquipélago do Marajó. A expectativa é que o financiamento futuro da tecnologia criada pela UFPA gere alta economia de combustíveis e impulsione, por exemplo, a venda de produtos como o açaí produzido nas ilhas, já que vai facilitar o transporte.

Em poucas linhas

► O livro “Magníficas Mulheres”, que homenageia as cinco presidentes mulheres à frente do judiciário paraense, será lançado no dia 14 de dezembro, no Palacete Faciola.

► São 31 artigos escritos apenas por mulheres, abordando temáticas de gênero e reafirmando a ascensão feminina no ambiente jurídico.



► O presidente do Conselho Municipal de Saúde de Belém, Osvaldo Luis Carvalho, encontrou-se com Fernando Pigatto, presidente do Conselho Nacional de Saúde e membro da equipe de transição do governo Lula.



► Na pauta, em reunião da Mesa Diretora do Conselho Nacional de Saúde (CNS), foram definidas uma série de iniciativas, com o objetivo de dialogar sobre as estratégias de fortalecimento das ações de controle social. Isto é, de maior participação da população nas políticas públicas de saúde.



► Morreu, ontem, em Fortaleza, Ceará, a aposentada Leonor Pereira da Costa Melo, 91 anos, mãe do presidente da Assembleia Legislativa do Estado Pará, o deputado Francisco Melo, o Chicão.



► O presidente da Federação dos Ribeirinhos e Quilombolas da Amazônia, Edson Andrade, foi chamado para integrar a equipe de transição do governo federal. Terá a missão de fazer relatos sobre o quadro atual dos remanescentes de quilombolas na região amazônica.



► O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que a inflação na Região Metropolitana de Belém, em novembro, ficou abaixo da que foi registrada em outubro.



► O índice no mês passado foi de 0,10%, o que significa uma queda de 0,41 ponto percentual, se comparada a outubro.



A inflação acumulada nos onze primeiros meses do ano foi de 4,46%, ainda dentro do limite de 5%, previsto pelo Banco Central.