Marrocos tem melhor campanha da África em Copas; saiba quais seleções chegaram mais longe

A classificação de Marrocos sobre Portugal na Copa do Mundo de 2022 representou um feito inédito para o futebol da África. Pela primeira vez na história, uma seleção do continente avançou até às semifinais de um Mundial. Além disso, os marroquinos passaram a ostentar a maior sequência invicta de um representante africano no torneio.

Agora são seis jogos sem perder, contando a sequência de partidas do Marrocos nas Copas de 2018 e 2022. A participação marroquina na Rússia, há quatro anos, terminou com um empate em 2 a 2 com a Espanha. Na atual Copa, são dois empates por 0 a 0, contra Croácia, na fase de grupos, e Espanha nas oitavas de final, e três vitórias, sobre Bélgica, Canadá e Portugal.

Campanhas históricas

Até a participação de Marrocos neste ano, apenas três seleções africanas conseguiram o feito de disputar as quartas-de-final: Camarões, Senegal e Gana. Confira as campanhas:

Camarões - 1990

Os Leões Indomáveis iniciaram a campanha da Copa de 1990 causando uma das maiores zebras da história dos Mundiais, vencendo a então campeã Argentina, de Maradona, por 1 a 0. Na primeira fase, a equipe africana terminou na liderança, passou pela Colômbia nas oitavas de final e caiu nas quartas para a Inglaterra.

Senegal - 2002

Assim como Camarões, os Leões da Teranga abalaram o mundo ao vencer a então campeã, França, por 1 a 0, na abertura do torneio. Na primeira fase, o time africano terminou em segundo do grupo, eliminou a Suécia nas oitavas, após um "gol de ouro" na prorrogação, e chegou às quartas contra a Turquia, quando foi eliminado.

Gana - 2010

Classificadas às oitavas de final pelo saldo de gols, Gana viveu muitas emoções nos mata-matas da Copa da África do Sul. Nas oitavas de final, os Estrelas Negras venceram os Estados Unidos com um gol na prorrogação e se classificaram às quartas para enfrentar o Uruguai em partida histórica.

Gana começou vencendo, mas levou o empate com gol de Diego Forlán. Na prorrogação Gana teve a chance de vencer o jogo no último lance do jogo, após Luis Suárez colocar a mão na bola para defender o que seria um gol ganês, mas Asamoah Gyan cobrou pênalti no travessão. Na disputa de pênaltis o Uruguai levou a melhor e deixou os africanos pelo caminho.