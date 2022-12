Cristiano Ronaldo chora após eliminação de Portugal na Copa do Mundo de 2022; vídeo

O astro Cristiano Ronaldo saiu do estádio Al Thumama, no Catar, aos prantos após Portugal ser eliminado para Marrocos, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. O atacante seis vezes melhor do mundo deixou o gramado logo após o apito final e foi para o vestiário. Neste momento, as câmeras de transmissão da FIFA mostraram o jogador se desabando em lágrimas.

O craque de 37 anos entrou em campo no segundo tempo após começar a partida no banco de reservas. O jogador até teve uma chance de gol, mas parou em grande defesa do goleiro marroquino Bono.

VEJA MAIS

Em entrevista concedida antes do Mundial, Cristiano Ronaldo disse que esta seria a última Copa do Mundo da carreira. Apesar disso, ainda há a possibilidade que o craque defenda os Lusos em uma última competição, a Eurocopa de 2024, disputada na Alemanha.