Quem ganhou o terceiro lugar da Copa? Croácia vence o Marrocos e sobe ao pódio no Catar

Um início de jogo eletrizante com dois gols logo antes dos primeiros 10 minutos de partida, foi assim que iniciou a disputa do 3º lugar da Copa no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, Catar. Mas ao final dos 90 minutos e mais acréscimos, a seleção da Croácia venceu o Marrocos por 2 x 1 na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo do Catar. O jogo iniciou às 12h deste sábado (17/12), horário de Brasília.

Como foi a partida que consagrou a Croácia como a 'terceira melhor do mundo'

1º Tempo

A partida começou com um grande susto para os marroquinos. Logo aos dois minutos, o goleiro Bono, um dos principais destaques da seleção africana, quase marca um gol contra, ao fazer o passe e a bola passar bem perto da linha do gol. Após o susto, os croatas começaram a trabalhar o toque de bola até retornarem à área marroquina.

Não demorou muito para que o time colocasse em prática uma das mais belas jogadas ensaiadas desta Copa do Mundo, que resultou na abertura do placar aos seis minutos de jogo. Depois de uma cobrança de falta fora da grande área, a bola tomou altura até repousar no raio de ação de Perisic, que cabeceou para a pequena área, em direção a Gvardiol, que pulou de peixinho para fazer um belíssimo gol e abrir o placar em 1 a 0.

Croatas comemoram gol contra o Marrocos (Hassan Anmar/Associated Press/Estadão Conteúdo)

A disputa pelo terceiro lugar trouxe às seleções envolvidas um gás e uma força de vontade condizentes de quem lutou por um lugar ao sol. Nem deu tempo de comemorar o gol e Marrocos deu o troco na Croácia. Aos oito minutos, uma cobrança de falta para Marrocos foi o suficiente para Ziyech levantar na área e Dari, também de cabeça, empatar a partida em 1 a 1.

Gol de empate do Marrocos poucos minutos depois (Twitter/FIFAWorldCup)

Os dois gols trouxeram um pouco de equilíbrio à disputa. A partir dos 15 minutos, a partida ficou mais ajustada, com, predominância de toques de bola no meio-campo e as duas marcações adiantadas, fechando praticamente todos os espaços de ataque. Um vacilo poderia ser fatal. Aos 17 a Croácia conseguiu uma brecha na defesa marroquina e avançou em direção à grande área, mas a conclusão de cabeça parou nas mãos do goleiro Bono.

Com as duas seleções bem postadas em campo, jogando em um nível técnicol elevado, a partida ficou bonita de se ver. Muita troca de passes e uma marcação forte dos dois lados do campo. Nesse contexto, a Croácia teve ligeira vantagem, por conseguir o maior domínio no meio-campo, aos poucos empurrando o time africano para o campo de defesa, onde as jogadas tomavam forma.

Aos 23 esse panorama se reproduziu e por pouco a Croácia não chega ao segundo gol. Modric recebeu sobra de bola na grande área, limpou a marcação e mandou um chute, que passou por quatro marcadores até chegar nas mãos do goleiro Bono, que estava bem posicionado e evitou o segundo gol croata.

Por vezes o equilíbrio do meio-campo era quebrado com alguma arrancada. Embora a maior parte no primeiro tempo tenha sido do time croata, Marrocos mostrava por vezes que ainda estava vivo na disputa pelo terceiro lugar. Aos 28, Hakimi arranca pela direita e cruza a bola em direção da grande área. A redonda passou muito forte pelo goleiro croata e também pelo atacante En-Nesyri.

De um panorama mais defensivo, Marrocos se soltou mais na reta final do primeiro tempo e teve as melhores oportunidades nos minutos seguintes. Aos 36, falta para Marrocos na entrada da grande área. Após a cobrança, Perisic conseguiu afastar pela linha de fundo e cedeu o escanteio ao adversário, que teve outra boa oportunidade em nova cobrança na área, afastada pela defesa croata.

Aos 35, Marrocos se lançou novamente ao ataque, em investida pela direita. Boufal encarou Orsic e mandou para Hakimi fazer o cruzamento na área, mas a derfesa croata conseguiu afastar o lance. No entanto, a resposta foi meio indigesta e veio cinco minutos depois. Kovaciv recuperou a posse de bola na entrada da área marroquina e mandou para Orsic, que observou o arqueiro Bono um tanto adiantado e deu um tapa de cobertura, pegando o arqueiro de surpresa para a felicidade da torcida da Croácia, que encerrou o primeiro tempo vencendo a partida por 2 a 1.

O panorama geral da primeira etapa favoreceu os croatas. Eles dominaram as finalizações, arriscando no gol oito vezes, contra três de Marrocos, que tradicionalmente tem um time bem postado na defesa, mas nesta partida teve o desfalque do capitão Saïss. Assim, a Croácia deixa o gramado do estádio Lusail com uma vitória parcial de 2 a 1, com gols de Gvardiol e Orsic, enquanto Dari descontou para Marrocos.

2º Tempo

Na volta do intervalo, a seleção marroquina fez uma substituição no meio-campo, na tentativa de frear o adversário, que envolveu o centro do gramado em boa parte do primeiro tempo. Na prática, no entanto, a Croácia quase marca o terceiro logo após o apito do árbitro. Orsic recebeu passe após cobrança de falta e arriscou direto para o gol. A bola desviou e bateu nas redes pelo lado de fora, para o susto do goleiro Bono.

Aos sete minutos, nova arrancada da Croácia que por pouco não termina em gol. Depois de troca de passes no campo da seleção marroquina, Majer fica com a bola muito perto do goleiro Bono, cruza para trás e Boufal tenta afastar, mas acaba cedendo o escanteio para o adversário. Logo em seguida, Marrocos faz mais uma mudança, desta vez colocando em campo o volante Ounahi no lugar do meia El Khannouss.

Depois de um choque em campo, Kramaric deixa o gramado chorando e recebe atendimento médico. Enquanto isso, Marrocos corre atrás do empatem desta vez em cobrança de escanteio, aos 12 minutos, mas a defesa croata afastou o perigo. Ao mesmo tempo, o técnico croata faz a primeira mudança no time, colocando o meia Vlasic no lugar do atacante Kramaric, deixando o time mais recuado.

Aos 18 minutos, o técnico de Marrocos fez mais uma mudança, desta vez na defesa. Trocou dois zagueiro, tirando Dari, que precisou de atendimento médico, para a entrada de Benoun. Com isso, ele reforça novamente a área defensiva, contra um time que também abriu mão da ofensividade em tempo integral, deixando a partida um pouco mais cadenciada.

Com o cenário estabilizado, a partida cadencia e cai de rendimento. As duas seleções já fizeram várias mudanças, mas tecnicamente os lances de perigos foram ficando mais escassos. Até os 20, Marrocos ainda não havia chutado uma bola em gol. Parece que finalmente a Croácia sente o cansaço nesta Copa do Mundo, depois de disputar duas prorrogações apenas nesta edição.

Com um time mais ofensivo, a Croácia fez maior pressão no campo adversário. Aos 25, Vlasic arrisca a finalização de fora da área, mas manda a bola por cima do gol. A resposta marroquina foi incisiva e levou perigo à defesa do goleiro Livakovic. Depois de uma sequência de faltas de ataque, Marrocos quase empata o jogo depois do lançamento preciso para En-Nesyri. O atacante fez o chute, mas o goleiro estava bem posicionado e evitou o gol de empate.

Com o relógio aproximando a partida do final do tempo regulamentar, a Croácia manteve a postura de fechar a marcação no meio-campo, enquanto Marrocos preferia usar os contra-ataques baseado nos erros do adversário. Aos 36, Petkovic invade a grande área pela esquerda, limpa a marcação e tenta a finalização, mas a bola bate em Benoun dentro da área. A Croácia pede a penalidade após a bola bater no braço do defensor, mas o lance aconteceu na queda do zagueiro ao chão, portanto, não justificando a marcação do pênalti.

A rerta final da partida ainda teve o único cartão amarelo, aplicado em Ounahi, após reclamação. Em dado momento, a partida foi paralisada para atendimento médico em atleta da Croácia, no centro do gramado. Durante a discussão que se formava, o árbitro aplicou o cartão como forma de conter os ânimos e recomeçar a partida, que quase teve o terceiro gol croata, depois que Kovavic recebe de Orsic dentro da área, aos 41 minutos, ganha disputa com Hakimi e finaliza para fora.

Ao final do tempo regulamentar, os jogadores de Marrocos passaram a pedir uma penalidade máxima, alegando falta da defesa croata em cima do ataque marroquino. Hakimi sobe com velocidade pela direita, manda o cruzamento na área na altura da segunda trave e a bola fica com a defesa da Croácia. Apesar dos protestos, a arbitragem manda a partida seguir.

A arbitragem cedeu seis minutos de acréscimos. Nesse tempo, Marrocos adota uma postura mais ofensiva, querendo o gol do empate que levaria a disputa do terceiro lugar para a prorrogação. Os croatas, ao contrário, começam a valorizar a posse de bola, literalmente prendendo a partida enquanto podem. Outra medida do técnico foi fazer uma nova substituição, ganhando um tempo a mais no apagar das luzes.

Enquanto havia tempo, Marrocos não desistiu do empate. Aos 96, Petkovic recebeu cruzamento na pequena área e subiu mais alto para cabecear, mas a bola foi por cima do gol. Na saída de bola o árbitro apontou o centro de campo e encerrou a partida, dando à Croácia o terceiro lugar na Copa do Mundo do Catar.

Como Croácia x Marrocos​ chegaram na disputa do 3º lugar da Copa do Mundo?

Na fase de grupos da Copa do Mundo, a Croácia passou por um empate sem gols com Marrocos, uma vitória de 4 a 1 sobre o Canadá e outro empate sem gols com a Bélgica. Já nas oitavas e quartas de final, o time venceu o Japão e o Brasil nos pênaltis, após empates por 1 a 1. Por fim, a equipe foi derrotada pela Argentina nas semifinais, com um placar de 3 a 0.

O Marrocos iniciou sua jornada na competição com um empate sem gols com a Croácia, seguida de uma vitória de 2 a 0 sobre a Bélgica e outra de 2 a 1 contra o Canadá. No mata-mata, venceu a Espanha nos pênaltis após um empate sem gols e superou Portugal por 1 a 0. A seleção foi então superada pela França por 2 a 0, se tornando a primeira seleção africana a ir tão longe na Copa do Mundo.