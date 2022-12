Copa do Mundo 2022: Veja a cerimônia de encerramento e pré-jogo na final entre Argentina e França

As seleções da Argentina e França disputam neste domingo (18/12) a final da Copa do Mundo 2022. O jogo iniciou às 12h (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Lusail, no Catar. Confira as imagens da cerimônia de encerramento e do jogo que fecha o Mundial.

VEJA MAIS

Veja a galeria de fotos da cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de 2022

argentina x frança encerramento final copa do mundo 2022 Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Foto: Tarso Sarraf / O Liberal

Veja a galeria de fotos do jogo entre Argentina e França