Neymar parabeniza Messi por título da Copa do Mundo 2022 pela Argentina: 'Felicidades Hermano'

Neymar usou as redes sociais para parabenizar Lionel Messi pelo título da Copa do Mundo 2022. O camisa 10 da Seleção Brasileira fez uma postagem curta, usando uma foto do atacante argentino carregando o troféu do Mundial conquistado neste domingo (18), no Catar.

Em campo, a Argentina empatou em 3 a 3 com a França e acabou levando a melhor nos pênaltis, superando o adversário europeu por 4 a 2.

Prêmios individuais

Além do título, Lionel Messi também levou dois prêmios individuais na Copa do Mundo no Catar: a Bola de Ouro, como o melhor jogador do torneio; e a Chuteira de Prata, pela vice-artilharia da Copa. Messi marcou 7 gols na competição e ficou atrás somente do francês Kylian Mbappé, que balançou as redes 8 vezes.