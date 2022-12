Copa do Mundo 2022: confira os 7 principais momentos da carreira de Messi

Acabou o calvário. A Argentina voltou a levantar a taça de campeã do mundo e Lionel Messi conquistou a primeira Copa da carreira. Foram pelo menos quatro oportunidades falhadas pelo melhor jogador da história do futebol argentino e sete vezes melhor do mundo, até alcançar o topo da principal competição de seleções.

Confira agora uma lista de sete acontecimentos históricos na carreira de Messi, até a consagração: