Messi posta foto dormindo com a taça da Copa do Mundo e recebe mensagem de Suárez: 'dormiste mal?'

O elenco da Argentina ainda comemora o título da Copa do Mundo no Catar, diante da França, no último domingo (18). O craque da equipe sul-americana, Lionel Messi, curte cada minuto ao lado da taça e fez questão de publicar em seu Instgram, uma foto dormindo ao lado do troféu. O jogador recebeu comentários de vários atletas, incluindo o uruguaio Luis Suárez, com quem jogou no Barcelona e formou o trio MSN (Messi, Suárez e Neymar).

A postagem ocorreu nesta terça-feira (20) e escreveu “Bom dia”. O jogador Paredes, que também conquistou o título, respondeu o Camisa 10 e publicou: “Bom dia, Capitão”. Além de companheiro de seleção, Messi recebeu comentário de Suárez, que respondeu: “Dormiste mal?”.

O elenco argentino desembarcou nesta madrugada em Buenos Aires. O avião estava decorado com a frase “Uma esquipe, um país, um sonho” e milhares torcedores receberam os jogadores. O governo argentino decretou feriado nacional nesta terça-feira (20) e jogadores irão comemorar com os torcedores o tricampeonato mundial.