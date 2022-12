Remo faz treino aberto à imprensa; veja quem iniciou a pré-temporada

O Remo deu continuidade à pré-temporada com um treino na manhã desta quinta-feira (22), no Estádio do Baenão, visando o Campeonato Paraense. Esta foi a primeira atividade que a imprensa pôde acompanhar desde o retorno do Leão e equipe de O Liberal esteve presente.

Ao contrário do que ocorre em vários outros clubes, ligas e até modalidades, em que os jogadores ficam à disposição dos veículos de comunicação no chamado 'Media Day', o Remo liberou a cobertura somente dos primeiros 20 minutos. Além disso, os jornalistas não puderam conversar com jogadores ou dirigentes e deixaram o Baenão depois deste período.

Além dos jogadores e comissão técnica, o presidente do clube, Fábio Bentes, e o executivo de futebol, Thiago Gasparino, estiveram presentes acompanhando as movimentações.

Remo pré-temporada (Thiago Gomes / O Liberal) (Thiago Gomes / O Liberal) (Thiago Gomes / O Liberal) (Thiago Gomes / O Liberal) (Thiago Gomes / O Liberal) (Thiago Gomes / O Liberal) (Thiago Gomes / O Liberal) (Thiago Gomes / O Liberal) (Thiago Gomes / O Liberal) (Thiago Gomes / O Liberal) (Thiago Gomes / O Liberal) (Thiago Gomes / O Liberal) (Thiago Gomes / O Liberal) (Thiago Gomes / O Liberal) (Thiago Gomes / O Liberal) (Thiago Gomes / O Liberal) (Thiago Gomes / O Liberal) (Thiago Gomes / O Liberal) (Thiago Gomes / O Liberal) (Thiago Gomes / O Liberal)

Reforços presentes

Dentro de campo, o Remo contou com todos os reforços para 2023. Durante o período em que os jornalistas estiveram no gramado, o Leão fez algumas movimentações e depois iniciou o treino com bola.

O grande destaque é o centroavante Muriqui. Apesar da idade - 36 anos - o jogador chega com credenciais para ser o nome azulino no próximo ano. Após fazer história na China, Muriqui jogou o Brasileirão Série A pelo Avaí em 2022 e fez oito gols.

Parazão 2023

Vale lembrar o Remo estreia estreia no Campeonato Paraense no dia 21 de janeiro, contra o Independente de Tucuruí. O clube azulino é o atual campeão do torneio. A Federação Paraense de Futebol (FPF) ainda divulgará o horário e local da partida.

Acompanhe a cobertura completa do Parazão 2023 pelo portal OLiberal.com.

Veja quem iniciou a pré-temporada

Goleiros

Vinícius

Zé Carlos

Victor Lube

Laterais

Rony

Leonan

Lucas Mendes

Raí

Zagueiro

Diego Ivo

Wendel Lomar

Ícaro

Diego Guerra

Volantes

Pingo

Paulinho Curuá

Richard Franco

Anderson Uchôa

Pablo Roberto

Meias

Rodriguinho

Soares

Atacantes

Ronald

Pedro Sena

Tiago Mafra

Jean Silva

Fabinho

Muriqui

Diego Tavares

Ricardinho