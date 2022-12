Mercado da bola! Veja o comparativo dos elencos de Remo e Paysandu para 2023

O ano de 2023 ainda nem começou, mas Paysandu e Remo já estão com os elencos praticamente fechados para a próxima temporada. Isso porque, a partir de janeiro, as equipes iniciam a disputa do Campeonato Paraense. Além disso, a dupla Re-Pa tenta estar mais próxima dos grupos que disputarão a Copa Verde e o Brasileirão Série C.

À princípio, o Remo dá como encerrada as contratações neste mercado, enquanto o Paysandu parece estar próximo de fechar a equipe para os primeiros meses de 2023. Pensando nisso, a equipe de O Liberal fez um comparativo do vai e vem de Leão e Papão até aqui.

Contratações

Remo e Paysandu meteram a mão na massa nos meses novembro e dezembro. Os rivais contrataram mais de dois times até aqui. O Papão foi quem mais trouxe novatos, sendo 13 novos jogadores, enquanto o Leão fez 11. Com 28 atletas no elenco, os reforços no Bicola representam 46% do grupo atual, enquanto nos azulinos eles são 35%.

Remanescentes

Apesar de assumir a necessidade de se reforçar, a dupla Re-Pa também entendeu que era preciso uma certa continuidade e mantiveram vários - alguns por meio de renovação e outros que já tinham contratos mais longos. O Remo é quem mais tem remanescentes: 12, que representa 39% da equipe. Mesma porcentagem do Paysandu, onde ficaram 11.

Categorias de base

Quando o assunto é a base aparece a maior diferença. Contando com os cinco que subiram para a próxima temporada, o Remo tem oito atletas oriundos da categorias inferiores. Ou seja, 25% do elenco. Já o Paysandu tem apenas três atletas na base.

Média de idade

Uma das críticas de parte de ambas as torcidas é a idade avançada de vários reforços, sejam bicolores ou azulinos. No entanto, a pesquisa mostra que ambos os times possuem uma média abaixo dos 30 anos. A do Paysandu é de 28,39 anos, já a do Remo é de 26,16.

Veja os dados de ambos os elencos abaixo

Paysandu

28 jogadores no elenco

13 reforços (46%)

11 remanescentes (39%)

3 jogadores da base (10%)

Média idade: 28,39

Remo

31 jogadores no elenco

11 reforços (35%)

12 remanescentes (39%)

8 jogadores da base (25%)

Média de idade: 26,16