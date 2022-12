Após impasse em cláusula, Paysandu fecha venda de Marlon para clube português; veja detalhes

A decisão da Copa Verde entre Vila Nova-GO x Paysandu, no Estádio Serra Dourada, no dia 19 de novembro, foi a última partida do meia Marlon com a camisa do Paysandu. O jogador foi negociado pela diretoria do Papão com Gil Vicente (POR), clube português, que adquiriu 50% do passe do atleta. A informação foi confirmada pelo executivo do Papão, Vandick Lima, que não revelou valores.

As diretorias dos dois clubes chegaram a um acordo na noite de ontem, após divergência em uma cláusula contratual. O jogador está fora dos planos do Papão e nos próximos dias a direção alviceleste fará um comunicado sobre a saída do atleta.

“A negociação está 99% fechada com o a equipe do Gil Vicente, de Portugal. Teve uma divergência entre os clubes nos últimos dias, mas chegaram a um acordo e o Marlon irá jogar fora do Brasil, com o Paysandu vendendo 50% do passe do atleta, com o clube ficando outros 30% com os outros 20% com o Porto-PE, clube que o revelou”, falou.

Marlon marcou gols importantes na conquista bicolor da Copa Verde (Jorge Luís Totti / Paysandu)

Nos bastidores do papão, o valor da venda do jogador gira em torno de R$2 milhões, de forma parcelada ao clube alviceleste. Aos 25 anos, Marlon chegou ao Paysandu em 2020, para a disputa da Série C do Brasileirão, neste período o meia realizou 100 jogos com a camisa bicolor e marcou 25 gols e conquistou um título do Parazão e uma Copa Verde. O jogador tinha contrato com o Paysandu até dezembro de 2024. Marlon terminou a temporada atual como o principal jogador da equipe paraense e foi o artilheiro do Papão com 16 gols em 43 jogos.