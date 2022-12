Lateral campeão da Copa Verde pelo Paysandu assina com time paulista e jogará com ex-Remo

O lateral-direito Leandro Silva terá uma nova equipe na temporada de 2023. Depois de fazer parte do elenco do Paysandu neste ano e não ter o contrato renovado pela diretoria do Bicola, o jogador assinou com o Inter de Limeira, clube que disputará a primeira divisão do Campeonato Paulista em janeiro.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

A contratação foi oficializada na última terça-feira (20) e divulgada por meio das redes sociais do clube. Além dele, outros três jogadores foram anunciados pelo Inter de Limeira.

VEJA MAIS

Ex-rival

No Inter de Limeira, Leandro Silva encontrará um outro conhecedor do futebol paraense, o meia Matheus Oliveira, ex-Remo. Ambos, inclusive, jogaram no futebol paraense ao mesmo tempo, em 2021, quando o Leão Azul disputava a Série B e o Papão a Série C do Brasileirão.

Leandro Silva no Paysandu

O lateral teve, em 2022, a segunda passagem pelo clube bicolor. A primeira vez do jogador na Curuzu ocorreu em 2021, durante a disputa da Série C do Brasileirão. Ao final do torneio, o jogador foi para o Água Santa-SP, disputar o Campeonato Paulista.

Após o final do estadual de 2022, o jogador voltou ao Paysandu novamente para ajudar a equipe na campanha na Série C. No entanto, assim como no ano anterior, o Bicola foi eliminado no quadrangular de acesso à Série B.

Somando as duas passagens pelo Papão, Leandro Silva acumula 26 partidas, dois gols marcados e um título, o da Copa Verde de 2022.