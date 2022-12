Paysandu lança camisa monocromática de Réveillon; veja detalhes, preço e onde comprar

O Paysandu lançou uma camisa especial para os torcedores do Papão neste final de ano, o manto do Réveillon, fabricado pela Lobo, marca própria e que veste o clube alviceleste desde 2016.

A camisa é monocromática na cor branca, possui o escudo do clube bordado, gola com botão, além da marca Lobo. Na parte inferior da camisa, ela conta com um selo de autenticidade. O manto bicolor de Réveillon está disponível em todas as Lojas Lobo espalhadas por Belém e região metropolitana. Ela está disponível nos modelos masculino no valor de R$189,99 e no feminino no preço de R$179,99. Os tamanhos de ambos modelos vão do P ao 3G.

CONFIRA AS FOTOS

Os sócios-torcedores adimplentes, sócios remidos e proprietários, possuem desconto de 10% no produto em todas as Lojas Lobo.