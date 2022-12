Paysandu anuncia o meia João Pedro, campeão brasileiro sobre o Remo

O Paysandu anunciou a contratação do volante João Pedro, de 24 anos, para a temporada 2022. O jogador foi um dos destaques do Fluminense Sub-23 neste ano, por empréstimo do Vila Nova. O atleta chega para reforçar um setor carente no Papão, após a saída do titular José Aldo para o Ituano-SP.

Fluminense

Camisa 10 do sub-23 do Fluminense neste ano, João Pedro teve uma participação positiva no Brasileirão de Aspirantes. A equipe carioca chegou até às semifinais do torneio, onde caiu para o Cuiabá, clube levantou o caneco da competição.

João Pedro até chegou a ser integrado ao time profissional do Flu, na reta final do Brasileiro. Porém, o clube optou não exercer o direito de compra de João Pedro, que girava em torno de R$ 1 milhão por 70% dos direitos econômicos do jovem jogador.

Vila Nova

Com passagens pela base do Atlético-MG e Internacional, João Pedro tem contrato com o Vila Nova desde 2017. No mesmo campeonato em que disputou com o Fluminense, João Pedro se destacou em 2020, ao fazer seis gols em 18 jogos pelo Vila. Após uma partida contra a base do Flu, o meia despertou o interesse do time carioca.

Ainda em 2020, João Pedro fez parte do elenco campeão brasileiro da Série C sobre o Remo. No ano seguinte, o meia chegou a disputar a Série B com o clube, sendo a melhor temporada do jogador no futebol profissional até aqui com 33 partidas e três gols feitos.

Ficha técnica

Nome: João Pedro Florêncio Barbosa

Naturalidade: São José do Rio Pardo

Data de nascimento: 02/10/1998 (24 anos)

Posição: Meia

Altura: 1,75m

Clubes por onde passou: Internacional (sub-19), Atlético-MG (sub-20), Vila Nova, Jaraguá-GO, Monte Azul-SP e Fluminense (sub-23).