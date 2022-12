Mais um! Paysandu fecha com lateral gaúcho Igor Bosel, ex-Londrina e Caxias-RS

O Paysandu anunciou nesta segunda-feira (19), a contratação do lateral-direito Igor Bosel. O jogador estava no Campinense-PB, treinando com o grupo, mas optou pelo Papão para a temporada 2023.

O gaúcho Igor Bosel, de 30 anos, iniciou a carreira no Pelotas-RS, teve passagens pelo Boa Esporte-MG, CSA-AL, Londrina-PR, Caxias-RS, além do Esportivo-RS e Azuris-PR. Em entrevista ao site oficial do Papão da Curuzu, Igor falou da expectativa em defender o clube paraense e afirmou estar feliz com a concretização da negociação.

“Será minha primeira experiência no Norte e justamente no maior campeão da região. Estou muito feliz com esse acerto. Que possamos todos juntos conquistar os objetivos desse clube gigante em 2023”, disse Igor Bosel.

Para a posição de lateral-direito, o Paysandu possui Samuel Santos, recém-contratado pelo clube bicolor. Com a confirmação de Igor Bosel, o Paysandu chega ao número de 11 jogadores contratados para 2023

Ficha técnica

Nome: Igor Bosesl Dias

Data de nascimento: 08.09.1992

Local de nascimento: Pelotas (RS)

Altura: 1,81 m

Peso: 89 KG

Veja a lista de contratados do Paysandu

Zagueiros

Henríque Bocanegra

Wanderson

Laterais

Samuel Santos (LD)

Eltinho (LE)

Volantes

Jiménez

Paulo Henrique

Rithely

Meia

Robert

Atacantes