Após 10 anos, Paysandu anuncia primeiro aumento na história do Sócio Bicolor; veja os preços

O Paysandu anunciou que, após dez anos, realizou mudanças nos preços do programa Sócio Fiel Bicolor. A partir do mês de janeiro de 2023, os planos Bancada Fiel e Cadeira Bicolor terão aumentos e passarão a custar R$ 60 e R$ 120, respectivamente, nas modalidades trimestral, semestral e anual.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

A justificativa do Papão para o alta nos valores é a possibilidade de garantir à diretoria condições melhores para investir na equipe de futebol e formar um elenco competitivo para a próxima temporada. As mudanças também buscam ajustar os valores da inflação dos últimos anos e cobrir a alta de custos de outras partes do processo.

VEJA MAIS

Além disso, o clube afirma que usará parte da verbas na infraestrutura. Por exemplo, nas obras do Centro de Treinamento Raul Aguilera, que o clube sequer conseguiu ao longo dos últimos anos dar sequência aos trabalhos.

De acordo com o Paysandu, os valores praticados hoje - Bancada Fiel custa R$ 50 e a Cadeira Bicolor R$ 100 - é o mesmo cobrado há dez anos, época em que o sócio-torcedor do Bicola foi lançado.

Contratos vigentes e novas adesões

O Paysandu ressaltou no informativo que todos os associados que estão em dia com o seu plano permanecerão pagando o mesmo valor até o último dia de contrato. No caso de novas adesões que forem feitas até o próximo dia 31 de dezembro serão cobrados os valores de 2022.

Atendimento presencial e virtual

A central do Sócio Fiel Bicolor funciona de segunda a sexta, das 9h às 18h. No sábado, das 9h às 13h. Já no online, o torcedor deve clicar no link do chat e falar com um dos atendentes, ou entrar em contato pelo e-mail: atendimento@sociobicolor.com.br.