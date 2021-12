A marca esportiva parceira do Remo lançou o tênis do clube: o Volt Torcida 0.1. O produto está à venda na Loja Rei da Amazônia, localizada no Estádio do Baenão. Disponíveis nos tamanhos de 38 ao 44, o tênis custa R$159,90. Segundo a postagem de divulgação da loja, é possível adicionar o escudo do Leão, sem custos adicionais.