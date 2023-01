Remo: com problemas físicos, três jogadores são dúvidas para amistoso contra o Cametá

O Remo pode não estar com o elenco completo para o amistoso contra o Cametá, no próximo domingo (29), às 10h, no Parque do Bacurau. Anderson Uchôa, Leonan e Diego Ivo seguem sob os cuidados do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP) e treinam separadamente do restante do elenco. A informação foi obtida por uma fonte do Núcleo de Esportes de O Libeal ligada ao Leão.

Segundo a fonte, o trio apresentou melhoras físicas desde a última semana, mas ainda não voltou à normalidade da rotina de treinos. No entanto, essa ausência pode ser entendida apenas como uma precaução do departamento médico azulino.

De acordo com a apuração da reportagem, os atletas só estão treinando separados do elenco devido à suspensão do Parazão. Com o próximo compromisso azulino sendo um amistoso, a comissão técnica remista acha prudente manter os jogadores em recuperação por mais tempo. No entanto, essa visão seria revista, caso o Leão tivesse um compromisso oficial neste final de semana.

Mesmo com o treino separado, os jogadores ainda podem estar presentes no duelo contra o Cametá no domingo (29). Tudo depende do rendimento deles nas atividades nos próximos dias e de uma avaliação da comissão técnica.

Parazão suspenso

O Remo - atual campeão paraense - está programado para abrir no Parazão 2023 contra o Independente de Tucuruí, no Estádio do Baenão. A Federação Paraense de Futebol (FPF) aguarda a realização do julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para acertar as datas e horários da primeira rodada.