Remo: Parazão suspenso, titularidade, amistosos… Confira a entrevista do zagueiro Ícaro

A suspensão do Parazão continua sendo um dos assuntos mais discutidos nas conversas entre jogadores e imprensa. Nesta terça-feira (24), no Estádio do Baenão, o zagueiro Ícaro falou sobre o lado dos jogadores em relação à suspensão do torneio.

"Pegou todo mundo de surpresa, não só nós, mas todas as equipes do campeonato. Mas estamos trabalhando para quando começar o campeonato, a gente comece da melhor forma possível, com vitória dentro de casa", comentou.

Enquanto o Campeonato Paraense continua suspenso, os clubes do Parazão 2023 tentam se manter preparados por meio de amistoso. No próximo domingo (29), às 16h, no Parque Bacurau, o Leão visita o Cametá no quarto amistoso azulino da temporada. Ícaro apontou a importância destes duelos para a disputa da titularidade.

"É sempre bom ter esses testes referentes a jogos, estar em ritmo de jogo, para quando começar a competição. A disputa está muito boa, são atletas de muito potencial. Está uma briga sadia e deixamos nas mãos do Marcelo Cabo decidir quem vai ser titular ou não", concluiu.

Vale lembrar, o Remo - atual campeão - está programado para abrir no Campeonato Paraense contra o Independente de Tucuruí, no Estádio do Baenão. A Federação Paraense de Futebol (FPF) aguarda a realização do julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para acertar as datas e horários da primeira rodada.

