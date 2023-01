Transmissão da Série C é confirmada; Fábio Bentes fala sobre cotas para Remo e Paysandu

O serviço de streaming DAZN confirmou nesta segunda-feira (23) que continuará com as transmissões da Série C do Brasileirão. Essa temporada tem uma novidade: todos os jogos do torneio serão exibidos - de acordo com a plataforma.

Pensando nesse novo acordo, a equipe de O Liberal buscou contato com os representantes de Remo e Paysandu para falar sobre a possibilidade da inclusão de cotas aos clubes da Terceirona 2023. Vale lembrar, os clubes da Série A e Série B recebem determinados valores pelos direitos televisivos, mas da Terceirona não.

O presidente do Papão, Maurício Ettinger, não respondeu às tentativas de contato. Já o mandatário azulino, Fábio Bentes, afirmou que, pelo menos neste momento, não há previsão para que os clubes recebam esta verba: "À princípio não. Mas, vamos aguardar o congresso técnico", revelou Bentes.

Cotas de TV

Sem cotas de TV, em junho de 2022, com a Terceirona em andamento, a CBF liberou um aporte financeiro de R$ 8 milhões para os clubes do Brasileirão Série C. A ajuda foi anunciada no dia em que a entidade completou 108 anos e cada equipe recebou R$ 400 mil.

Formato

Este será o segundo ano da Série C do Brasileiro com o formato implementado em 2022. No ano passado, os clubes decidiram no congresso técnico que a primeira fase seria realizada em sistema de pontos corridos - com turno único -, com os oito melhores avançando para os dois grupos da fase quadrangular de acesso.