Presidente da FPF diz que Parazão 2023 seguirá suspenso e primeira rodada ocorrerá só em fevereiro

Mesmo que o acórdão do julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) que rebaixou o Paragominas à Segunda Divisão do Parazão tenha sido publicado nesta segunda-feira (23), o Campeonato Paraense ainda não será realizado neste final de semana. A informação foi confirmada pelo presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul.

Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o mandatário da Federação, que está na Colômbia chefiando a delegação da Seleção Brasileira que disputa o Sul-Americano Sub-20, explicou que, depois da data de publicação do acórdão, cada parte envolvida no processo tem um prazo de três dias para se manifestar. Somente a partir disso que o julgamento pode ser realizado.

No entanto, de acordo com Gluck Paul, o prazo para manifestações termina na quinta-feira (26), único dia em que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) realiza julgamentos. Por conta disso, não haverá tempo hábil para que a pauta seja averiguada ainda nesta semana.

"No STJD [órgão que julga a ação] só existem sessões às quintas-feiras. A gente queria que esse acórdão fosse publicado na sexta (20), para que contasse a partir de então o prazo de três dias para a manifestação das partes. No entanto, como o documento foi publicado hoje e tem clube que não quer abrir mão do tempo, o prazo de manifestação acaba na quinta, dia de pautas no STJD. Dessa forma, já adianto que não teremos campeonato nesse fim de semana", disse Ricardo ao Núcleo de Esportes de O Liberal.

Na visão mais otimista, o Campeonato Paraense teria a primeira rodada realizada apenas no dia 4 de fevereiro, um sábado. De acordo com a tabela basica do torneio, o Remo, atual campeão, receberá o Bragantino, no Baenão, em Belém, na abertura da competição.

Gluck Paul finaliza dizendo que a Federação segue "fazendo de tudo" para que o campeonato seja retomado com mais rapidez possível. No entanto, afirma que respeitará todos ritos legais do processo.

"A partir dessa publicação [do acórdão], o processo corre normalmente. Não só a Federação, mas todos nós envolvidos temos que nos manifestar, sempre mantendo os prazos legais. O mais importante, apesar da demora para o retorno do torneio, é que o acórdão era o detalhe que precisava", explicou.

Entenda o caso

A não publicação do acórdão fez com que o Campeonato Paraense de 2023 fosse temporariamente suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Na última sexta-feira (20), o Paragominas, clube rebaixado à Segunda Divisão estadual em 2022, recorreu ao Superior Tribunal pedindo a manutenção na elite.

Ao STJD, o Paragominas alegava irregularidades envolvendo dois jogadores: Guga e Hatos. Após serem expulsos e punidos pelo TJD por atos de indisciplina praticados quando jogaram a Segundinha pelo Itupiranga, em 2021, os atletas jogaram por outros clubes no Parazão de 2022 e não cumpriram as devidas suspensões apenadas.

No dia 20 de outubro, o STJD havia decidido, por unanimidade, anular todas as decisões até então divulgadas pelo TJD/PA e pedir novo julgamento, o que foi feito em 19 de dezembro do ano passado. O TJD manteve o Paragominas rebaixado e multou o Itupiranga em R$ 30 mil. No entanto, devido às férias do judiciário, o resultado desse julgamento ficou mais de um mês sem ser publicado.

O espaço de tempo entre o julgamento e a publicação abriu precedente para que o Paragominas solicitasse a suspensão do estadual. O pedido foi acatado, em decisão liminar, pelo STJD na sexta (20).