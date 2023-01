Cametá acerta amistoso contra o Remo no Parque do Bacurau, confirma presidente do Mapará

A parada do Campeonato Paraense 2023 segue e os clubes buscam amistosos, tentando manter as equipes em atividade, até que a competição tenha início. Pensando nessa situação, o Cametá acertou um jogo amistoso contra o Remo, no próximo domingo (29), às 16h, no Estádio Parque do Bacurau, em Cametá (PA). A informação foi confirmada pelo presidente do Mapará Elétrico, Jailson Freitas.

O mandatário da equipe do interior, havia informado ao O Liberal que estava tratando com a diretoria do Remo, a respeito de um amistoso, porém, faltavam alguns detalhes para a confirmação, mas os clubes “bateram o martelo” na manhã desta segunda.

“Essa situação da suspensão do Campeonato Paraense nos possibilita colocar o time em ação, além de presentear o nosso torcedor. Falei com Glauber, do Remo, e acertamos o amistoso para Cametá. Existia a possibilidade de ser em Belém, mas será mesmo aqui”, disse.

Os campeões

O Cametá trata o confronto como “Amistoso dos Campeões”, já que o Mapará é o atual campeão da Segundinha do Parazão e o Remo detém o título estadual da elite do Campeonato Paraense. O torcedor que queira comparecer ao amistoso, basta levar 1 kg de alimento não perecível.

Quarto teste

Pelo lado azulino, esse será o quarto amistoso antes da estreia no Parazão. O Remo já atuou e venceu o Tesla e empatou os dois últimos jogos contra o Caeté e Bragantino, que deixou na bronca os torcedores no Baenão.